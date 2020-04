Vládne noviny sú z mentálnej výbavy Smeru

K transparentnému vládnutiu pomôžu médiá bez dosahu politikov.

28. apr 2020 o 19:11 Beata Balogová

Dúfali sme, že myšlienka novín, ktoré vláda píše sama o sebe, bola spláchnutá pred tridsiatimi rokmi. Vládne noviny vysielajú signál, že Igor Matovič nechce nechávať nič na náhodu a radšej on sám vysvetlí voličovi, čo všetko pre neho robí.

Smutne to zapadá do smeráckej interpretácie novinárstva: primárnym poslaním tlače je informovať o krokoch vlády a prinášať ľuďom vyjadrenia politikov až do pokoja ich obývačiek.

Súvisiaci článok Vládne noviny má viesť šéf úradu vlády Čítajte

Niekto si môže povedať, že vládna tlačovina, ktorú človek môže hodiť priamo zo schránky do smetného koša, je stále lepšia, než keby premiér pre vľúdne interpretácie jeho rozhodnutí likvidoval slobodné médiá, ako to robí u susedov Viktor Orbán.