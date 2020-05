Súdruhovia na strane kvalitného orgazmu

Americká výskumníčka ponúka červenú nostalgiu s ružovými tónmi.

1. máj 2020 o 0:32 Ľubomír Jaško

Kristen Ghodseeová, Proč mají ženy za socialismu lepší sex, preložila Sylva Ficová, Host 2020

Kristen Ghodseeová sa našťastie nespoľahla výlučne na štúdium v kabinetoch a knižniciach. Dve desaťročia skúmala priamo v krajinách východnej Európy (predovšetkým v Bulharsku) dosahy politického a ekonomického prechodu od štátneho socializmu ku kapitalizmu.

V Bulharsku žila tri roky a viac ako rok vo východnom i západnom Nemecku. Precestovala aj Maďarsko, Československo a Poľsko.

Etnografka a odborníčka na postsocialistické rodové štúdie publikovala už niekoľko odborných kníh a desiatky článkov a esejí, v ktorých využila empirické dôkazy získané z archívov, rozhovorov a terénneho výskumu v regiónoch stredovýchodnej Európy.

Netají sa svojimi sympatiami k socialistickým myšlienkam. Nabáda čitateľa, aby sa naučil myslieť inak v súvislosti so socialistickou minulosťou. To so sebou prináša prirodzene aj iný pohľad na neoliberálnu kapitalistickú súčasnosť i na vízie do budúcnosti.

Základný argument knihy netreba namáhavo hľadať, lebo ho sama formuluje v úvode: "Neregulovaný kapitalizmus ženám škodí a ak prijmeme niektoré myšlienky socializmu, ich život sa zlepší. Ak socializmus funguje ako má, vedie k ekonomickej nezávislosti, lepším pracovným podmienkam, rovnováhe medzi prácou a rodinou a áno, i k lepšiemu sexu."

Na iných miestach Ghodseeová svoj prístup formuluje slovami, s ktorými sa jedna časť spoločnosti stotožňuje a druhá je na ne alergická - všímajme si, čo bolo na socializme dobré. Principiálny antikomunizmus je podľa nej škodlivý, lebo bráni uznaniu úspechov v oblasti vzdelávania, kultúry a športu.

Emancipácia po sovietsky

Ako teda vyzerá klinický obraz reálneho socializmu z pohľadu tejto doľava otočenej feministky?