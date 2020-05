Ako byť inteligentne na stope korone

Aplikácie vyvinuté v rôznych krajinách by mali byť kompatibilné.

1. máj 2020 o 0:27 Michal Šimečka, Michal Truban

Michal Šimečka je podpredseda Progresívneho Slovenska a poslanec Európskeho parlamentu v liberálnej frakcii Renew Europe

Michal Truban je predseda Progresívneho Slovenska

Vývoj vakcíny proti Covidu-19 bude podľa expertov trvať minimálne rok a pol. Zároveň platí, že nie je únosné, aby súčasné karanténne opatrenia platili v dnešnej podobe tak dlho, pretože by nás to ekonomicky úplne zruinovalo. S koronou sa teda budeme musieť naučiť žiť.

Chytrá karanténa

S uvoľňovaním opatrení sa nevyhnutne zvýši riziko šírenia nákazy, čo je fakt a nie argument proti naštartovaniu ekonomiky. Ako čo najviac znížiť riziká návratu do normálu?

Okrem zvýšenej hygieny, udržiavania odstupu alebo nosenia rúšok je dôležité nahradiť súčasnú plošnú karanténu tzv. chytrou karanténou. To je taká, kde sa obmedzenia a testovanie cielene zameriavajú na rizikové osoby.

Jedným z navrhovaných riešení pre chytrú karanténu je mobilná aplikácia na sledovanie kontaktu zdravých a infikovaných osôb (contact-tracing). Na Slovensku už takúto aplikáciu vyvinula iniciatíva Zostaň zdravý v spolupráci so spoločnosťou Sygic. Tú treba pochváliť, lebo je open source a pomerne kvalitná.

Ukazuje tiež na to, ako štát až pričasto musia suplovať rôzne dobrovoľnícke iniciatívy. Dosiaľ však neprebehla hlbšia verejná diskusia o pozitívach a negatívach takéhoto opatrenia proti šíreniu nákazy.

Základný princíp fungovania takýchto aplikácií je pomerne jednoduchý. Každé zariadenie, na ktorom je aplikácia nainštalovaná, dostane svoje identifikačné číslo. Vždy, keď sa stretnú dve zariadenia s takouto aplikáciou v istej vzdialenosti na istý čas, vytvorí sa o tomto kontakte záznam.

Primárne pomocou bluetooth signálu, ktorý nevytvára intruzívne geolokačné dáta a funguje spoľahlivo aj v interiéroch.

V prípade pozitívneho testu na Covid-19 sa to uvedie do aplikácie a následne dostanú všetky zariadenia, s ktorými bol pozitívne testovaný v kontakte, upozornenie, že ich používatelia mohli byť nakazení a mali by sa dať otestovať alebo zostať v karanténe.

Bez špehovania

Aplikácia je efektívna iba vtedy, ak jej majiteľ telefónu dôveruje a používa ju dobrovoľne vo vlastnom záujme. Dôvod je jednoduchý. Ak sa budú používatelia obávať, že sú prostredníctvom takýchto aplikácií špehovaní, je pre nich mimoriadne jednoduché oklamať ich– napríklad nechať zariadenie, v ktorom je aplikácia nainštalovaná, doma a ísť von bez neho.

Prinútiť občanov, aby si tieto aplikácie nainštalovali a reálne so sebou vždy nosili svoje zariadenia aj proti vlastnej vôli, zákonom a jeho vynucovaním, je ťažké si predstaviť bez zabiehania do orwellovskej dystópie.