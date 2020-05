Buďte radi, že sedím za počítačom

Môžete sa pýtať, prečo sedím doma a nie v parlamente, keď som taký múdry.

1. máj 2020 o 12:28 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľa a spisovateľ

Krútil som sa ako had, pozrieť si to, nepozrieť, veď som to videl už stokrát, žlčovitého zlosyna, ktorého prísun energie by bol nevysvetliteľný, keby ho nevysvetľovalo to, že hrá o prežitie, že silu mu dáva už len strach, ten jediný mu nedovoľuje odísť.

Aj keď na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ostáva najmä z túžby po pomste, pretože urobiť mu mohli všetko, iba o ten napoleonský výhľad ho obrať nemali, o ten veru nie, z tých veľkoburžoázne zariadených komnát mal svoju korisť ako na dlani, celé mesto, celý štát, patril mu celý svet...

A teraz čo, z pultu znesväteného smradľavými liberálnymi ponožkami sa mu akýsi blázon vyhráža, že mu na dvere zaklope NAKA.

Čože, keby ten blázon bol premiérom ľudí, možno by sa nad tým dalo mávnuť rukou, ale toto tu je premiér Cigánov, tam sa končí všetka psina, ohrozený je celý sociálny štát, pretože blázon sa od prvej sekundy vo funkcii netrasie na iné ako na to, že neudržateľne navýši štátny dlh, zdvihne nezamestnanosť a zruší všetky sociálne vymoženosti.