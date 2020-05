Európu potrebujeme dnes viac ako za Mečiara

Volanie po akcieschopnej Európe nie je prázdnou frázou.

1. máj 2020 o 12:47 Vladimír Bilčík

Autor je europoslanec za stranu Spolu/EPP

Prvého mája uplynulo 16 rokov od vstupu Slovenska do Európskej únie. Za zvyčajných okolností by som pri aktuálnom výročí podčiarkol to, ako sme postupne v európskej politike vyrástli.

Žijeme však v čase korony a na európske narodeniny potrebujeme predsavzatia, ktoré fungujú mimo bežných rámcov.

Ľudia chcú európske Slovensko

Je dôležité si pripomínať, že sme ako spoločnosť ukázali v zlomových okamihoch opakovane svoj silný európsky inštinkt.

Členstvo v Európskej únii fungovalo pre Slovensko ako strategický cieľ a politické lepidlo pre sily, ktoré sa na konci 90. rokov zomkli a porazili mečiarizmus.

Po vstupe do EÚ sme na rozdiel od visegrádskych susedov bez váhania prijali spoločnú európsku menu.

A len nedávno, po ohavných vraždách Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, si ľudia na Slovensku postupne v prezidentských, európskych a parlamentných voľbách vypýtali takú politickú zmenu, s ktorou si spájajú vlastnú nádej na spravodlivú európsku krajinu u nás doma.

Buďme ostražití

Popri týchto úspechoch je však namieste ostražitosť, aby sme si náš európsky príbeh podrývali sami čo najmenej. Nezabudnime pri aktuálnom výročí, ako pri diskusiách o európskej solidarite počas finančnej krízy na Slovensku padla reformná vláda Ivety Radičovej.