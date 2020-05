Jankovská sa na poste zjavne nudila

Ďalšími výpiskami z Threemy sa zmenšuje aj alibi pre „šéfa“.

1. máj 2020 o 19:59 Zuzana Kepplová

Pri pozorovaní „krivákov“ niekedy človek žasne nad ich zle zacielenou činorodosťou.

Súvisiaci článok Fico sa podľa Threemy nechal zatiahnuť do procesu s Kočnerom, sudcov preverí rada Čítajte

Napríklad taká Monika Jankovská sa na svojom vysokom poste zjavne nudila. Radšej celé dni po telefóne obsluhovala hru „Kontakty a známosti“. Podľa dátových stôp ju vysekávanie Kočnera z väzby bavilo a verila si, že to zvládne.

Škoda, že strana Smer túto agilnú dámu postavila pred úlohy, ktoré ju nenapĺňali. To je zaujímavé, pretože ktokoľvek prišiel do kontaktu s mechanizmami spravodlivosti v tomto štáte, nuda je to posledné, čo pociťoval.

Aj vďaka tomuto stavu si mohla smerácka štátna tajomníčka krátiť chvíľu ovplyvňovaním súdnej moci.

Ďalšími výpiskami z Threemy sa zmenšuje aj alibi pre „šéfa“. Robert Fico možno pre Kočnera ani slamku nepreložil, no opieral sa o ľudí ako Jankovská a Bödör, ktorých zmyslom existencie bolo vylievanie informácií zo štátu.

Pomôžme si výrazivom samotného „šéfa“: Ficovu diskvalifikáciu z prevádzky vecí verejných už snáď nevidí len totálny slniečkar či komplic.