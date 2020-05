Úplne ako za Fica, však? (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Počty nakazených sa pohybujú na jednociferných číslach. Nad vírusom sme definitívne nezvíťazili, ale urobili sme všetko, čo sa doteraz urobiť dalo. Viac a lepšie – pokiaľ ide o počty nakazených a obetí – to nešlo.

Nebol čas; a nebol čas oprávnene. Keď krajina čelí päťdesiat- či storočnej kríze, naozaj nie je celkom čas zaoberať sa drobnými. V kríze sa nedá vyhovieť každému a ani sa to neočakáva – toto je kríza a nie víkend na Domaši.

Zároveň však platí, že práve v krízových obdobiach sa omnoho ľahšie môžu diať veci, ktoré by za normálnych okolností zdvihli viac ako len jedno obočie. Nie je čas nad nimi rozmýšľať. Teraz už čas pomaly aj je a tu sú dôvody na obavy.

Rožky v nedeľu

Existuje pomerne veľa dôvodov, pre ktoré je u ministra dôležitý skôr politický výtlak ako odbornosť. Stále je však lepšie, ak v kresle sedí niekto z fachu, než, povedzme, blahej pamäti Ján Chrbet. Tento minister životného prostredia za SNS do funkcie nastúpil s očarujúcou otvorenosťou: priznal, že nevie dokopy nič, ale ak mu dáme pár dní, niečo si naštuduje.

Ministrov treba posudzovať podľa odbornosti a po niekoľkých mesiacoch aj podľa ich krokov. Okrem toho, viera je každého súkromnou vecou. A platí to aj v prípade tejto garnitúry, ktorej niektorí predstavitelia vieru prežívajú, povedzme, o niečo intenzívnejšie.

Problém nastáva, keď viera začne zasahovať do života ľudí, ktorí ju vyznávajú v inej podobe alebo vôbec.

Autor po dvoch rokoch márneho rozmýšľania nad obchodmi a nedeľami dospel k záveru, že je mu to jedno: zatvoríte ich, budú zatvorené; otvoríte ich, budú otvorené. Rozumie argumentom oboch strán, prienik medzi nimi neexistuje, treba si vybrať. Vyberte.

Je to však otázka rámcovania. Ak má byť nedeľa dňom pokoja, rodiny a výletov, ktorú má každý právo stráviť tak, ako chce – napríklad návštevou bohoslužby –, povedzme to. Ak však obchody zavrieme preto, že sa nedeľa má svätiť, úplne meníme rámec. Sú to len slová, ale je to dôležité posolstvo: teraz sme pri moci my a takto to teraz bude.

Nehovoríme totiž úplne hypoteticky – odsúvanie interrupcií už otázku posúva do inej kategórie, najmä v kontexte svetonázoru ministra zdravotníctva. Proti ktorému autor naozaj nič nemá, len si nemyslí, že by mal formovať verejné opatrenia.

Skrátka a dobre: aby sme sa po boji s vírusom nezobudili v trochu inej krajine.

Politika pomsty