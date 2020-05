Šrotovné je zbytočné, ale aspoň drahé

Dotácie na autá len presunú budúcu spotrebu do súčasnosti.

10. máj 2020 o 13:10 Eduard Žitňanský

Nemecké automobilky už rokovali o zavedení šrotovného na autá. Ide o dávku na podporu producentov a vznešené slová o ekologických motívoch sú iba vata. Je to lobing ako vyšitý.

Na Slovensku sa šrotovné zatiaľ spomína iba veľmi potichučky a neoficiálne, ak vôbec. Predstavitelia sektora automotive tú myšlienku považujú za nadmieru užitočnú.

“ Slovensku by viac ako šrotovné pomohlo naštartovanie štrukturálnych reforiem. „

Myslia si, že financovať by sa nemala zo štátneho rozpočtu, ale z európskych peňazí s cieľom obnovy vozidlového parku za nízkoemisné alebo bezemisné vozidlá. Chápu, že naše ministerstvo to neplánuje, ale ak by sa to financovalo z európskych zdrojov, nevidia dôvod, prečo by sa nemalo pridať.