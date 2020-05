Matovičova vláda má všetky predpoklady dožiť

Na ľudových múdrostiach našich prastarých materí je najhoršie, že napriek rustikálnej podobe plnej rodových stereotypov zväčša platia.

Napríklad pri pohľade na prieskum Focusu pre TV Markíza o dožití vlády sa dá spakruky aplikovať staré „čo sa babe chcelo, to sa babe snilo“, prípadne zľahka modernizované „prianie je matkou myšlienky“.

Respondenti síce dostali otázku, či a kedy podľa nich budú predčasné voľby, no prakticky neomylne odpovedali na otázku, či si ich želajú. Takže voliči Smeru si takmer plošne (85 percent) „myslia“, že vláda Igora Matoviča skončí predčasne, kým voliči OĽaNO sú zasa silno (80 percent) presvedčení, že vláda dožije do riadnych volieb.

Iste, každá strana čerpá voličov z trochu iného prostredia, ich sympatizanti majú zrejme trochu iné vzdelanie, čerpajú správy z trochu iných zdrojov a trochu inak ich vyhodnocujú, ale stále platí, že žijú v tej istej objektívnej realite a takéto dramatické rozdiely sa nedajú vysvetliť inak ako silnou zaujatosťou (čo je v poriadku).

Ak sa pozrieme na súhrnné čísla, štvorročné dožitie veští 38 percent respondentov, čo v zásade kopíruje volebný zisk „protismerácej koalície“ v pomere ku všetkým, nie len zúčastneným voličom. Ak k zisku koaličných strán prirátame prepadnuté hlasy PS-Spolu, KDH a MKS, dostaneme sa približne 39 percentám všetkých voličov. Náhoda? Nemyslím.

Takýto prieskum nám teda nepovie nič o tom, čo si ľudia naozaj myslia, a hodí sa najmä ako ilustrácia do príručky o obmedzeniach tohto výskumného nástroja. To však komentátorovi nemôže brániť, aby samotnú existenciu prieskumu neinterpretoval ako hodenú rukavicu povedať, čo si myslí on.

Newtonov zákon

Ako obyčajne výsledok svojich úvah netrpezlivému čitateľovi prezradí hneď a potom sa ho pokúsi obhájiť myšlienkovou činnosťou.