Vo vláde ešte nechápu, čo sa na nich valí

Pod rúškami dozrieva tichý ekonomický rozvrat.

11. máj 2020 o 15:23 Peter Tkačenko

Ku komunikačnej úrovni členov vlády a osobitne jej predsedu môžeme vzniesť asi trilión výhrad, jedno sa jej však nedá uprieť – rozhodne nepodľahla panike z toho, aké ťažké ekonomické časy ju čakajú.

Vlastne je namieste klásť si otázku, či si v plnej miere uvedomujú, čomu budú čeliť.

“ Od schválenia "prvej pomoci" ubehlo už dobre vyše mesiaca a podnikatelia dostali zo sľúbených miliárd smiešnych dvadsať miliónov. „

Čaká nás desaťpercentný prepad hospodárstva, obdobne vysoký deficit, s tým nevyhnutne súvisiace prepúšťanie a rastúca nezamestnanosť.

Koaliční lídri síce pokyvkávajú hlavou, že, áno, áno, čakajú nás nevídane ťažké časy, ale hovoria to suverénnym tónom, ako keby bolo samozrejmé, že oni predsa koronu nespôsobili a tak im ani dôsledky nebude nikto vyčítať.

Boris Kollár nedávno v televízii súhlasil, že áno, bude vysoká nezamestnanosť, my o tom vieme, ale hovoril to s takým pokojom, že to budí pochybnosti, či chápe, čo vysoká nezamestnanosť znamená.

Sú to najmä individuálne príbehy ľudského nešťastia, ale aj politické náklady, ktorých sa desili všetci premiéri od Mečiara po Fica.