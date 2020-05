Rusov čaká očistec, naznačil to aj Putin

Skutočnosť, že v hustote výskytu korony sa Rusi prepracovali na čestné druhé miesto hneď za USA, by sa dala označiť aj ako pokračovanie studenej vojny inými prostriedkami. Ten tretí vzadu, ktorý by sa – podľa známej riekanky – mal teraz smiať, však nemá až toľko dôvodov na úsmev.

Jeden z argumentov proti indícii, že Čína – ona je ten tretí, samozrejme – spustila celú vlnu umelo, hovorí aj to, že čisto geopoliticky sa korona môže obrátiť proti kdekomu.

Ak si však môžeme tipnúť, tak „najlepšie“ vyhliadky na pochod očistcom majú Rusi.

V prospech prognózy, že Covid bude najbolestivejší od Kaliningradu k Uralu (za Uralom nemá kto koho nakaziť), sa neprihovára iba lazaret v Kremli (Mišustin, Peskov, jeho žena, Jakušev atď.), ale najmä celá infraštruktúra štátu. Ruskej hnilobe sa nepribližuje žiadna z ďalších najzavírusovanejších krajín.

Útek do „samokarantény“, aby sa náhodou nenakazil, je zaujímavým svedectvom toho, čo si o ruskom zdravotníctve myslí sám Putin. Ani ako najprivilegovanejší z pacientov by sa mu do starostlivosti nezveril.