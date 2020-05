Je suis Havran

Po civilnej žalobe prišlo trestné oznámenie.

14. máj 2020 o 10:48 Nataša Holinová, Vladimír Holina

Autorka je prekladateľka a publicistka

Týmto obrázkom sme s bratom Vladimírom vyjadrili podporu Michalovi Havranovi pred necelými štyrmi rokmi, keď ho zažaloval Richard Sulík. Dnes je situácia vážnejšia.

Súvisiaci článok Polícia obvinila Michala Havrana pre článok o Kuffovi Čítajte

Sulíkova žaloba bola civilná. Dnes si však nekladieme otázku, kde sa končí naše právo zosmiešňovať verejnú osobu a kde sa začína právo tej osoby na ochranu osobnosti.

Keby Sulík žalobu nestiahol a bol by sa konal súd, nebol by riešil otázku, či je Sulík fašista, a už vôbec nie, či je trápnučký. Je to jednoducho názor.

Súd by bol riešil, či pred šírením tohto názoru treba chrániť osobnosť. Dnes však prebieha trestné konanie, ktoré nie je sporom medzi dvoma osobami, ale medzi štátom a jednou osobou. Účelom je zistiť trestný čin a spravodlivo potrestať páchateľa.

Sme presvedčení, že každý, kto sa vyjadruje verejne, musí strpieť aj verejnú kritiku. Nie však šikanovanie trestným konaním.