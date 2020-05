Blaha sa hlási. Nie je mu to nič platné

Nízke čísla nakazených ľahko vysvetlíme zázrakom. Blahu nevysvetlíme ničím.

15. máj 2020 o 10:05 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Ja viem, mierny nárast v Žehre, ale inak sú naše čísla výborné, ak nie najlepšie. Chvália nás aj Američania, keď už samých seba nemôžu, no a čo by za také grafy dali teraz v Rusku či Brazílii.

Napriek intenzívnej vakcinácii vodkou to stúpa aj u Lukašenka, takže v Európe sme ostali prakticky bez konkurencie.

Ak nateraz vynecháme disciplíny ako rozkrádanie eurofondov alebo počty sudcov zatknutých v jednom záťahu, takto osamotení na špici sme ešte neboli v ničom. Celý svet sa pýta, ako je to možné, a my by sme nemali nič tajiť. Napokon, tú odpoveď sme dlžní najmä sebe.

Takže: nízke počty nakazených aj mŕtvych máme vďaka preletom lietadiel s relikviami. A skúste mi to vyvrátiť!

Už po prvom prelete s ampulkou Kristovej krvi malo byť celému svetu jasné, čo treba robiť. Druhý prelet s relikviou vlasov Jána Pavla II. to len zazichroval.