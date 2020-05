Studená vojna pokračuje bojom o mŕtvoly (píše Petra Procházková)

Sanitky, ktoré privážajú pacientov s podozrením na koronavírus, čakajú v rade na vstup do nemocnice v Petrohrade. (Zdroj: TASR/AP)

Autorka je redaktorkou českého Deníka N

Žiadny povel zrejme nezaznel. Vladimir Putin je určite rád, že v Rusku – aspoň podľa oficiálnych údajov – zomiera oveľa menej chorých na Covid-19 ako inde vo svete, ale že by nariadil falšovať údaje o úmrtnosti, to asi nie.

Hoci seriózne noviny ako New York Times či Financial Times napísali, že v Rusku zomiera oveľa viac ľudí, ako sa oficiálne uvádza, prezident verí, že to tak nie je. Že Rusi sú odolnejší, ruské vedenie prezieravejšie a ruské zdravotníctvo lepšie.

Putinova propaganda a zlyhávajúci Západ

Prečo je na Západe vyššia úmrtnosť na Covid-19, vysvetlil pochybovačom propagandistický štátny kanál Russia Today.

„Systém zdravotníctva v mnohých západných krajinách v čase zápasu s Covidom-19 ukázal, aký je neefektívny. Povedali to v rozhovore s Russia Today predstavitelia lekárskej verejnosti z Európy a USA.“

Nie, ruskí novinári netvrdia, že je na Západe, kam sa chodia liečiť Rusi, čo na to majú, niečo zhnité. Tvrdia, že sami západní experti obdivne vzhliadajú k Moskve a spytujú si svedomie, čo doma pokazili. Len tých „expertov“ ruská televízia neukazuje ani nemenuje.

Asi sa obáva, že by ich postihol podobný osud ako nespokojného ruského lekára v Čečensku.

Putinov miestny vládca Ramzan Kadyrov ho prinútil, aby sa dvakrát verejne ospravedlnili za to, že sa sťažoval na platy.

Putin lekárom sľúbil príplatky, odmeny a rôzne prilepšenia, no akosi ich zabudol zabezpečiť. Nielen čečenskí zdravotníci nedostali nič.

A tak nahrali videá s výčitkami najvyššiemu vedeniu. Niektoré zúfalé, iné posmešné. Videá sa objavujú na sociálnych sieťach a je z toho pekná mela.

V Dagestane, susediacom s Čečenskom, problém zdravotníctva nadobudol také rozmery, že ho v pondelok musel riešiť sám prezident Putin.

Lekári a sestry tam umierajú po desiatkach. V oficiálnych štatistikách to nepoznať, ale nikdy predtým v dagestanských nemocniciach toľko lekárov na obojstranný zápal pľúc neumieralo.

Dôchodcovia, černosi a kapitalizmus