Merkelová a Kurz sa nedajú známkovať Matovičom

Uzavretý ostrovček plávajúci na rozbúrených vlnách korony nebude.

19. máj 2020 o 17:04 Peter Tkačenko

Mohli by sme sa venovať tomu, na akom právnom základe Slovensko „zavrelo“ hranice, pretože v schengenskom priestore to ani nie je úplne možné. (Dajú sa dočasne obnoviť kontroly, ale to je niečo iné.)

Ale dobre, korona je špecifická a môžeme sa tváriť, že sa to ani nestalo. Podstatné je, čo bude ďalej.

“ Dva mesiace za cenu hrozných strát budujeme kapacity na testovanie, sledovanie a izoláciu. „

Presné termíny ešte nevieme, ale niekdajší sen Igora Matoviča, že budeme hermeticky uzavretý polysterénový ostrovček plávajúci na rozbúrených vlnách korony, sa celkom isto nenaplní.

Nech sa premiér tvári akokoľvek a žongluje s 24-hodinovými obmedzeniami, v kontexte uvádzania Európy do prevádzky bude hospodársky aj politicky nútený otvoriť prakticky všetko.

Ťažko bude Babišovi, Kurzovi či Merkelovej vysvetľovať, že kým oni Slovákom otvárajú dvere, my sa ich štítime a ako žiačikom im dávame známky z boja proti hnusobe.

Otvorenie bude znamenať vyššie čísla nakazených, ale preto dva mesiace za cenu hrozných strát budujeme (budujeme?) kapacity na testovanie, sledovanie a izoláciu nakazených a ich kontaktov.

Ozaj, tu sú výsledky aké?