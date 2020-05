Smerom ku krízovej teokracii (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Ale veď týmto sme sa už zaoberali – duchom židovského liberalizmu, ktorý rozkladal klérofašistické Slovensko. Znelo to v tých časoch opakovane, v ich takzvanom sneme, a mysleli sme si, že po ich úteku za nacistami bude pokoj.

Nie je. Vrátili sa a nie je to nemecká komédia. Vrátili sa. Zneužili, že svet ochorel a sú späť. A priviedli si posily.

A čo s nimi? Urážajú, žalujú sa, fňukajú, hovoria, že ich prenasledujeme, že sa im vysmievame, že im chceme ublížiť a nevychovaný Kuffa v parlamente, ktorý sa poslankyni prihovára ako úchylný na lesnej cestičke, je iba začiatok.

A päťkári tlieskajú, pretože sa prvý raz od začiatku tejto situácie môžu vôbec nejako prejaviť, keďže doteraz iba bľabotali o čipkovaní 5G sieťkou, a Podmanický, ľudácky básnik, ktorý prispel do zborníka oslavnej poézie na vraha malých detí Tisa, tam stojí s nejakým Kérym a celé to je zdanlivo neprehľadné, ale nie je.

Krízová teokracia

Oni vedia, čo robia, prečo to robia a kedy to dokončia. A keďže krajinu už dlhšie riadia voľné zoskupenia expertov, prečo neprejsť z krízového štábu rovno do krízovej teokracie.