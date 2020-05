Matovič ide proti prúdu dejín

Slovensko nemôže vzdorovať trendu otvárať hranice.

20. máj 2020 o 17:59 Peter Schutz

Predĺženie kontrol na schengenských hraniciach do 26. júna, o ktorom rozhodla včera vláda, je azda len nedorozumenie či ignorancia. Keďže však máme Matoviča, skôr to vyzerá na slovenské torpédo do rozhovorov o otvorení celého regiónu bez obmedzení k 15. júnu. Čo je program, ktorý forsírujú – pod (marketingovým) štítom "minischengen" – Rakúšania, Česi aj Nemecko.

Slovenský premiér takto akoby sa vysmieval snahám Merkelovej a spol. o spoločné otváranie, ku ktorým sa pridal na videokonferencii. Tu treba jasne vidieť, že zvažovať iný harmonogram, než má širší región, by bolo od Slovenska bláznovstvo nemenšie ako "blackout", s ktorým, ako vieme, Matovič kedysi takisto nežartoval.

Politické, sociálne aj ekonomické reálie nenechávajú ani milimeter priestoru na myšlienku o individuálnom exite z koronakrízy, na čom nič nemení ani desaťnásobne lepšia epidemiologická situácia, než majú napríklad v Česku. Ako sa ukazuje, jeden mŕtvy za týždeň situáciu skôr komplikuje.