Smerujeme k hlbokému hodnotovému sporu

Nový parlament viacerých vylieči z naivity.

21. máj 2020 o 14:22 Matúš Ritomský

Autor je umelec a publicista

Niektorí konzervatívci už roky zamestnávajú verejný diškurz varovaniami pred liberálnou revolúciou, ktorá má za cieľ rozvrátiť tradičné hodnoty. Radi pri tom používajú pojem "pochod inštitúciami", čo má byť akési sprisahanie liberálov, ktorí si dali za cieľ ovládnuť spoločnosť prostredníctvom jej inštitúcií.

Ak sa napríklad na dnešných univerzitách darí liberálnym myšlienkam, tak to má byť dôkazom existencie práve tohto diabolského plánu.

Aký to však paradox, rozmýšľať o pojme „"pochod inštitúciami" a sledovať popritom, ako slovenské inštitúcie pod pláštikom boja proti korupcii ovládli konzervatívne politické sily.

Keby sme chceli súťažiť s ľuďmi ako Vladimír Palko o to, kto vymyslí hrozivejšiu konšpiračnú teóriu, mohli by sme napríklad začať špekulovať, či slovenskí konzervatívci neumiestnili samých seba v rôznych stranách zámerne. Len aby po voľbách mohli víťazne napochodovať do parlamentnou s väčšinou, ktorá stiera hranice medzi opozíciou a koalíciou.