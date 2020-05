Matovič vláči Sulíka, Fico sa bojí zmäkčilosti

Prominentné politické páry si odkazujú.

21. máj 2020 o 16:41 Zuzana Kepplová

Najatraktívnejší spor na politickej scéne sa vedie na osi Matovič – Sulík. Kde sa vicepremiér ocitol v role týranej ženy. Nemôže odísť, pretože už jeden vzťah ukončil rozvodom, kto by ho nabudúce chcel? Rozbitie zväzku by bolo totiž na ňom, že podrýval a kritizoval, keď mal len tíško podporovať a zaprieť svoje potreby.

Metaforiku domácnosti – taliansky vzťah – vniesol do čítania politických siločiar samotný premiér, takže v tom budeme len ochotne pokračovať.

Ako nám sám Matovič pekne predviedol, vzorce, ktoré sa v našej spoločnosti zaužívali na príklade mužsko-ženských vzťahov, sa dajú poľahky preniesť aj do iných vzťahov, kde panuje mocenská nerovnováha.

Intuitívne to isto vycítil aj premiér, keď dynamiku so Sulíkom opisuje ako búrlivú, no nerozlučnú a dôvernú. A zároveň Sulíka vláči za vlasy, koľko v nerovnom vzťahu znesie.