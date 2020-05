Pán premiér, nepokazte nám to

Poľaviť v testovaní je trestuhodné.

22. máj 2020 o 18:45 Jakub Filo

Keď pred dvoma mesiacmi odborníci aj verejnosť kričali na novovymenovaný Matovičov kabinet, aby zásadným spôsobom zvýšil schopnosť Slovenska testovať nakazených na Covid, nemysleli, že to má byť len na chvíľu, ale dlhodobo, minimálne do zaočkovania celej populácie.

Poľaviť v súčasnosti v testovaní je trestuhodné. Oveľa trestuhodnejšie ako štyria dospelí pri stole, otvorené fitnescentrá alebo úsmevné vyhováranie sa na Google a Apple pri nezvládnutí spustenia e-karantény.

Čas, ktorý sme vďaka našej zodpovednosti a tvrdým obetám na ekonomike za posledné dve mesiace získali, musí štát využiť na to, aby bol absolútne pripravený na prípadnú druhú vlnu, aj keby nikdy neprišla.

Dôsledný systém trackovania nakazených a ich kontaktov, premyslený systém úrovní riadne logicky odôvodnených reštrikčných opatrení a skutočný systém inteligentnej karantény, ktorý umožní nechávať doma vymedzené skupiny ľudí a nevypínať opäť celú ekonomiku.

Igor Matovič rád vypisuje "Nepokazme si to". No odkaz preňho znie, nepokazte nám to.