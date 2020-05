Ako Matovič konečne narazil (píše Rado Ondřejíček)

Google a Apple sú zvyknutí pracovať s profesionálmi, nie so šašami.

23. máj 2020 o 14:26 Rado Ondřejíček

Autor je tvorca Cynickej obludy

V piatok sa na hraniciach začali zhromažďovať občania vracajúci sa zo zahraničia a dožadovali sa, aby nešli do štátnej karantény, ale do domácej karantény stráženej mobilnou aplikáciu, teda do eKarantény.

Jedna vec je, že bolo úplne jasné odkomunikované, že eKaranténa nebude fungovať, kým nebude aplikácia k dispozícii na App Store a Google Play a že základnou nevyhnutnou podmienkou je mať ju nainštalovanú v telefóne.

Aplikácia neprišla

Prečo sa ľudia vydali na hranice, bez toho aby túto podmienku spĺňali, to je mimo moje pochopenie. Rovnako ako to, kde sa v nich vzala tá slepá viera, že od 15.00 začne aplikácia zázračne fungovať, len preto, že Igor Matovič povedal, že by to tak mohlo byť. Ľudia skrátka prišli.

Aj tretia hodina poobede prišla, len aplikácia neprišla. Google a Apple v tom čase ešte neschválili jej uvoľnenie do distribúcie. A pre hocikoho, kto sa niekedy pokúšal dostať do obehu mobilnú aplikáciu, to nemohlo byť veľké prekvapenie. Takto to totiž nefunguje.

Celá situácia s eKaranténnou mobilnou aplikáciu je nádherne symptomatická. Premiér sa už pár dní hrdil chystanou aplikáciou ako riešením namiesto čoraz spornejšej štátnej karantény.

Správami o nej sa snažil chlácholiť nespokojné obete siahajúce po hromadnom právnom riešení situácie, v ktorej ich štát svojvoľne a pravdepodobne aj nezákonne len tak uväznil halabala chorých so zdravými kade tade.