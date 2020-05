Kto by sa zaťažoval realitou, keď mu to premiér na facebooku vysvetlí? (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Týmto nechce byť povedané, že Igor Matovič je Donald Trump – hovoríme predsa len o úplne inej úrovni manipulácie –, iba to, že existuje niekoľko výrazných prejavov, ktoré ich spájajú.

No a zatiaľ čo má Igor Matovič v rukách predsa len menšiu moc v menšom štáte a občas si vie zrátať aspoň dve a dve, netreba sa mýliť: je to nebezpečné. Nebezpečné pre krajinu, ktorá naliehavo potrebuje systematické, kompetentné a vypočítateľné riadenie.

Poraziť hnusobu totiž treba, ale nestačí to. Porátať sa so smeráckym dedičstvom treba, ale ani to nestačí. Slovensko naliehavo potrebuje koncept – čím chce byť, ako chce vyzerať, prečo má zmysel. A ako to chce dosiahnuť. Inak nám hrozí, že po vláde Igora Matoviča, bez ohľadu na to, ako dlho vydrží, bude už iba horšie.

No a problém je v tom, že politik trumpovského strihu nič z toho nie je schopný poskytnúť takpovediac z princípu.

Prípadová štúdia: Richard Sulík

Aktuálnym fackovacím panákom je SaS. Zväčša preto, že kiskovci sa bez Kisku obzerajú, čo sa to vlastne stalo, a najspoľahlivejší koaličný partner Boris Kollár sa venuje práve tomu, prečo do tej vlády prišiel.

Povedzme, že zatiaľ čo nadpriemerne veľa jeho kamarátov z detstva je mŕtvych, z neho je predseda parlamentu.

“ On sa snaží, ale neschopní úradníci, premotivovaní policajti, neochotní lekári a zaplatení novinári – skrátka, tí pod ním – mu to vždy pokazia. „

Zostáva teda SaS; teda vlastne Richard Sulík, pretože konflikty Igora Matoviča sú vždy osobné. Veď sa z toho už robia vtipy a vtipné by to bolo, aj keby sme nehovorili o predsedovi vlády.

Richard Sulík príde s návrhom, Igor Matovič ho odmietne a označí ho za zradcu v boji proti hnusobe.

O mnoho statusov neskôr, po porade s krízovým štábom, konzíliom alebo niekým úplne iným (toto je tiež chronicky nejasné), nakoniec Igor Matovič presne takýto návrh prednesie.