Náš migračný coming out

Autor vedie program Svet medzi riadkami v mimovládnej organizácii Človek v ohrození

V uplynulých mesiacoch si mohli mnohí našinci ponad hraničné závory a zátarasy až príliš citeľne uvedomiť, že sú migrantmi. Aj s neistotami a strasťami, s ktorými sa toto postavenie spája. Zároveň mohli na vlastnej koži pocítiť, aké to je byť v mysli verejnosti tými „inými“ a „zlými“.

Premiér o vlastných občanoch písal ako o „prišelcoch z Tirolska“. Z inak normálneho slova pendler sa stala nadávka. A nielen online diskusie na sociálnych sieťach začali obyvateľov Slovenska deliť na „my“ verzus „oni“.

Ako sa aktuálne dianie pretaví do medziľudských vzťahov a sociálno-ekonomických stratégií našincov, môžeme len predpokladať. Dnes však už vieme povedať, že čímsi podobným, len v horšom vydaní, si v našom verejnom diskurze prechádzajú migranti a migrantky prinajmenšom od roku 2015.

Najmigračnejšia spoločnosť v EÚ

Dnes sa to však dotklo nás samých, zažívame náš vlastný migračný coming out. Môžeme totiž bez zveličenia povedať, že sme jedna z najmigračnejších spoločností v Európskej únii. Hoci si to väčšina z nás ani neuvedomuje.

Podľa Eurostatu bezmála šesť percent pracujúcich našincov denne či v turnusoch prechádza hranicami, čo je najviac v Európe. Ďalšie desaťtisíce ľudí pôsobia v zahraničí dlhodobo (dlhšie než rok).

“ Živobytie státisícov našincov a ich rodín doslova stojí a padá na hraničných čiarach, naša vláda sa tvári, akoby si to ani neuvedomovala. „

Koronakríza tak do témy migrácie, ktorú si tradične spájame skôr s chudobnejšími susedmi klopajúcimi na brány Európy, priniesla aktualizačný moment s domácim rozmerom. Obyvatelia našej krajiny si odrazu mohli, chtiac-nechtiac, uvedomiť, že sa ich migrácia bytostne dotýka.

Ľuďom sa hranice zatvárali doslova pred očami. Tisícky našincov dodnes trávia týždne a mesiace odrezaní od blízkych na Slovensku. Ďalšie tisíce sa zas pre zmenu nedostanú do práce. Iní o tú prácu v zahraničí rovno prišli.