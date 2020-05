Matovič sa zasa nevie zmestiť do kože

Štát sa stále riadi ústavou, nie duševnými poryvmi premiéra.

25. máj 2020 o 14:21 Peter Tkačenko

Ešte niekedy v deväťdesiatych rokoch sa rozprával taký 'prefláknutý' vtip, že Amor bol prvý komunista – holý zadok, plné ústa lásky a v ruke zbraň.

Podobne aj Slovensko má vo funkcii predsedu vlády úradníka, čo sa oháňa úprimnosťou, odvahou a pokorou, ale k občanom sa správa ako zbabelý gangster, ktorý si dodáva sebavedomie nabitým revolverom.

Ako prípadová štúdia nám poslúži jeho správanie k "svalovcom", ako familiárne nazýva časť podnikateľov, ktorých vláda pripravila o živobytie.

Odložme teraz bokom, že úradník vo verejnej funkcii si takýto slovník k občanom nemá čo dovoľovať. (Niežeby sme sa s tým zmierili, ale aj keby sme mu z čižiem vytriasli slamu, absencia vkusu je nezvratná.)

Sústreďme sa na jadro toho, čo hovorí: On, Igor Matovič, chcel presadiť "odškodné" v podobe akýchsi vstupeniek do fitnescentier, ktoré by platil štát, ale keď sa budú správať drzo, tak nič nebude. A z protestných blokád urobí trestný čin. Tak.