Pellegrini nebude Fico, ani keby chcel

Koniec Smeru, ako sme ho poznali, zmení celú politickú scénu.

28. máj 2020 o 11:17 Matúš Ritomský

Autor je umelec a publicista

Rozkol v Smere je znamením, že Slovensko vstupuje do novej éry. Bez ohľadu na to, či sa podarí Petrovi Pellegrinimu nahradiť Roberta Fica vo vedení, alebo či bude nakoniec nútený vložiť svoj politický kapitál do konkurenčného projektu.

“ Takmer celý obsah politiky sa scvrkol do jedinej potreby – poraziť túto príliš skorumpovanú a príliš prehnitú moc. „

Ficovi sa pri jeho súčasnej kondícii nemôže podariť vrátiť stranu na stratené pozície. No takisto sa to nepodarí ani Pellegrinimu, pretože jednoducho nie je Fico. A nemôže ním byť, ani keby chcel. To neznamená, že by sme mali zabudnúť, ako sa Pellegrini roky spolupodieľal na rozklade tejto krajiny, ale predstava, že Smer s ním iba dostane nový náter, ale všetko zostane po starom, odporuje skúsenostiam, ktoré máme s výmenou politických lídrov.

Najväčším problémom Slovenska sa v posledných rokoch stalo prekročenie miery. Niežeby s politickou korupciou nemuseli bojovať aj rozvinutejšie štáty sveta. Ale práve Smer pod Ficovým vedením spôsobil, že všetkého bolo príliš.