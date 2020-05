Takáto modernizačná šanca sa už nemusí opakovať

Status quo ante nie je ani možný, ale ani želaný. Peniaze musia ísť do zmeny hospodárstva.

28. máj 2020 o 13:55 Martin Hojsík

Autor je europoslancom za Progresívne Slovensko a členom frakcie Renew Europe



Európska únia funguje nielen na každoročnom rozpočte, ale aj na viacročnom rozpočte, zhodou okolností je to sedem rokov. Tento rok sa prijíma práve tento viacročný rozpočet, ktorý má platiť od budúceho roka.

Korona prišla akurát do času, keď sa o ňom diskutuje. A, samozrejme, túto debatu rozvrátila, pretože okrem zdravotných dosahov má aj masívne ekonomické dosahy.

Slovensko je jednou z krajín, ktorá má to šťastie, že sme mali pomerne malé zdravotné dosahy. No vyzerá to, že tie ekonomické budú medzi tými najväčšími v Európe. A preto sa už veľmi skoro počas korony začali diskusie o tom, že potrebujeme veľkú verejnú investíciu do obnovy ekonomiky, ktorá ju po kríze znovu naštartuje.

A s tým v stredu prišla Európska komisia. Predstavila tzv. Next Generation EU, to znamená balík pre budúce generácie. Je to dôležitá symbolika, lebo budúca generácia a ďalšie po nej, musia čeliť klimatickej a environmentálnej kríze. Preto peniaze, ktoré dáme do obnovy po korone, nemôžu ísť na návrat do toho, čo bolo predtým.

Znižujme dlh k životnému prostrediu

Status quo ante nie je ani možný, ale ani želaný. Peniaze musia ísť do zmeny slovenského a celého európskeho hospodárstva a spoločnosti tak, aby sme žili v rámci tých obmedzených prostriedkov, ktoré nám planéta dáva.

Aby sme nežili tak ako doteraz, na planetárny dlh. Viete si predstaviť, že by Slovensko išlo každý rok od 22. mája na dlh? Nuž, to je realita nášho planetárneho dlhu.

Všetci sa sťažujú, že máme veľmi veľké finančné zadlženie. Ale veľmi málo ľudí hovorí o tom, že my v skutočnosti žijeme na masívny environmentálny dlh. Taký, ktorý by v sekunde položil štátny rozpočet, keby to bolo čisto finančné.