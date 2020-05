Na tri mesiace som znovu prežila socíkovské detstvo

Autorka pracuje v Nadácií Zastavme korupciu a na Gymnáziu C. S. Lewisa

História sa predsa neopakuje, zamrmlal si Mark Twain popri meraní hĺbky rieky Mississippi, kým trnul, či loď bezpečne prepláva úžinu, alebo sa zase raz zadrie. Potom sa zahľadel na breh, na čulý ruch reality segregovanej severoamerickej osady okolo roku 1860 a dodal: Ale sa rýmuje.

Trochu teórie, alebo ako sa deje zmena

Samozrejme, nebol prvý ani posledný, kto sa nad vecou zamýšľal. Niektorí hovoria, že v dejinách nejde o nič iné ako o predpovedateľné reťazce príčiny a dôsledku, ktoré niekedy náhodne vyústia do synchronicity - rovnakého javu na rôznych miestach priestoru či času.

Iní veria na večné opakovanie dejín v nemennom nekonečnom kruhu. Ďalší, v úpornej snahe uľaviť si od bezútešnosti tohto obrazu, rozprávajú o pohybe dejín sveta po špirále.

A potom sú tu malé dejiny. Psychoterapeuti sa v dlhom úmornom výcviku trénujú rozpoznávať opakujúce sa vzorce v individuálnych príbehoch a vnímajú ich, na rozdiel od Nietzscheho a jeho lásky k nemennému a vopred danému osudu, ako kľúč k želanej zmene.

Naučil ich to Jung, keď, pobavený kvantovými fyzikmi, priniesol do psychológie finalitu. Myšlienku, že udalosti sa nevyvíjajú len kauzálne z bodu A do bodu B a potom do C, ale všetky pozície sa navzájom ovplyvňujú.

A tak sa psychoterapeuti naučili diskrétne vítať opakovanú iritujúcu udalosť či vracajúci sa nočný sen ako príležitosť na nové nahliadnutie minulosti a ako potenciálny, aj keď šifrovaný návod k želanej zmene.

Zároveň tým pre seba objavili jedno zo vzácnych krehkých miest dotyku veľkých a malých dejín. Je to tam, kde psychoterapeuti a historici stoja plece pri pleci. V poznaní, že vzorec, jedno akého rozmeru, sa bude opakovať dovtedy, kým ho plne prijmeme, pochopíme, dekódujeme a aplikujeme zdravú zmenu, ku ktorej nás dobroprajný život vyzýva.

Až potom môže zapadnúť medzi spomienky.

Ktorý rok je? 1980 alebo 2020?

Sedíme s mamou na rozkladacích stoličkách na trávniku pred bytovkou, prvýkrát po štvrťstoročí. Mama si na slnku číta. Obďaleč sa vyhrieva v jarnom slnku suseda. Maľuje si nechty a kým si ich čarodejníckymi pohybmi v zápästiach suší, plaší komótne sídliskové holuby.