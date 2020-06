Pod rúškom rúška sa deje ukážkové prevzatie moci (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Ak by mohol, kĺzavý medián by sa posunul do záporných čísel, a to je dobre: konečne môžeme na chvíľu prestať bojovať s hnusobou a pozrieť sa, čo sa to tu vlastne stalo, kým sme s ňou bojovali.

Pod rúškom rúška sa tu totiž deje ukážkové prevzatie moci v najhoršom zmysle slova. Iným slovami: prevrat. Ešte stále vám nezapína? Malo by.

Ladislav Mňačko: Ako chutí moc

Len si to predstavte. Máte plné ústa priamej demokracie, takže pred voľbami poviete, že prednostov okresných úradov si budú vyberať zamestnanci, ale potom je po voľbách a zrazu je všetko inak. Zrazu si prednostov nevyberajú zamestnanci, vyberáte ich vy. Klamali ste; stáva sa. Ladislav Mňačko: Ako chutí moc.

Zostavíte krajské komisie zložené z poslancov a sympatizantov (!!!), tie sa potom stretnú, porozprávajú sa o tom, kto koho pozná a kto by to asi tak vedel robiť. Stáva sa, keď nemáte členov. Stáva sa, keď ste na prebratie moci neboli absolútne pripravení – ani kádrovo, ani programovo, ani štrukturálne. Stáva sa, keď tú moc napriek tomu tak strašne chcete.

Lenže vy ste nedostali bianco šek na ovládnutie krajiny; vaša misia nie je posvätná. Účel nesvätí prostriedky, nemáte právo robiť si, čo sa vám zachce. Nepíše sa rok 1994 a toto nie sú akčné päťky, nie je po prevrate a VPN nerobí konkurz na ministra vnútra.

Sme ďalej, alebo by sme aspoň mali byť. A namiesto toho OĽaNO – správne, nie koalícia, ale OĽaNO - plošne nominuje svojich ľudí do vedenia okresov. A robí to prinajmenšom bizarným spôsobom, ktorý je v priamom rozpore nielen s predvolebnými sľubmi, ale aj s krédom celého hnutia.

Koho a ako sa chcete pýtať?

Lenže – a teraz čo? Na koho sa chcete obrátiť, koho sa chcete pýtať; odkiaľ chcete odpovede?

Premiér nemá hovorcu a sám hovorí len to, čo chce a kedy chce. Zahrnie vás tisícom nepotrebných informácií, otvára nezmyselné témy, ktoré po týždňoch zbytočných debát idú do stratena, všetko je to hlušina. Spoločnosť sa zmieta v emóciách a pointy úspešne unikajú pomedzi slzy a strach a srdiečko.