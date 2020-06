Ďalšie dlhé horúce leto v Amerike

Autor je holandský spisovateľ žijúci v Spojených štátoch amerických

Hrozí Spojeným štátom repríza roku 1968? Aj vtedy sa totiž svet prizeral výjavom pouličných nepokojov, horiacich štvrtí obývaných zväčša Afroameričanmi, mladých ľudí polícia či Národná garda zrážala slzným plynom, zatýkala a často aj brutálne bila.

Výsledkom bolo to, čoho sa americkí liberáli boja pri pohľade na súčasné udalosti. Republikánsky prezidentský kandidát Richard Nixon sľúbil "mlčiacej väčšine", "tým, čo nevykrikovali" a "tým, čo nedemonštrovali", že silou obnoví právo a poriadok. Zničené afroamerické štvrte tak boli odstavené od federálnych fondov a ešte viac izolované, biele predmestia nakupovali viac zbraní a polícia bola vyzbrojená, akoby bola pobočkou armády.

Nepokoje v 1968 sa začali tiež ako rozčúlená reakcia na útlak čiernych obyvateľov Ameriky. Deň po tom, čo Martin Luther King ohlásil, že "národ je chorý", padol po výstrele bieleho rasistického kriminálnika. Nasledovali protesty motivované jednak hnevom nad vraždou Luthera Kinga, ale tiež aj nedostatkom hospodárskych a vzdelávacích možností, čo malo veľa dočinenia s dlhou a ťažkou históriou rasizmu.

Zle sa vedie Afroameričanom

Napriek tomu, že v Bielom dome dve volebné obdobia sedel Afroameričan, veci sa dnes majú skôr horšie ako lepšie. Kingova smrť sa tento rok symbolicky zopakovala zabitím Georgea Floyda, neozbrojeného 46-ročného čierneho muža v Minneapolise, ktorého udusil policajt kľačiaci mu na krku takmer deväť minút.

Navyše korona doľahla na afroamerickú komunitu obzvlášť razantne, pretože mnohí sú bez úspor a ďalší pracovali v rizikových oblastiach ako sestry či iní pracovníci prvej línie a to často bez zdravotného poistenia. Keď sa dovalí hospodárska kríza, mnohí nebudú istení vôbec ničím.

A predsa sú medzi dneškom a rokom 1968 dôležité rozdiely, pričom neberieme do úvahy, že vtedy bola lepšia muzika a sex bol dostupnejší. Posledná poznámka nebola celkom náhodná, keďže mládež držaná pod zámkou po celé mesiace v relatívnej izolácii, nutne pociťovala aj tento typ frustrácie a s o to väčšou chuťou sa ventilovala v uliciach.

Biden nie je Humphrey

Protesty v 1968 neboli výlučne o rasovej nerovnosti, ale aj o vojne vo Vietname. Pričom obe veci súviseli. Za eskaláciu vojny zodpovedá Lyndon B. Johnson, ktorý bol demokrat a bol to ten istý Johnson, ktorý sa zaslúžil o občianske práva zlepšujúce postavenie Afroameričanov, čo však rozhnevalo voličov na americkom juhu natoľko, že sa upli k republikánom a posunuli stranu viac doprava.

“Krikľúni” a “demonštranti”, proti ktorým sa obracal Nixon však neboli len čierni obyvatelia, ale aj biela mládež vzdorujúca účasti vo vojne, ktorú považovala za nemorálnu. Robert F. Kennedy ako kandidát sľubujúci ukončenie vojny a navštevujúci horiace getá, aby tak upokojil Afroameričanov, bol zavraždený dva mesiace po Kingovi.

“ Trump sa hrá so zápalkami v stohu sena. Veľkou novembrovou otázkou je, čo nato jeho voliči z roku 2016, ktorí nie sú radikáli. „

Nixon v novembri toho roku zvíťazil vo voľbách nielen preto, že upokojil panikáriacu “mlčiacu väčšinu” sľubmi práva a poriadku, ale tiež preto, že solídny stredový kandidát za demokratov Hubert Humphrey odmietol odsúdiť vojnu vo Vietname.

Joe Biden, ktorý kandiduje za demokratov, v novembri tohto roku ukázal, že napriek všetkým nedostatkom nebude ďalším Huphreyom. Jednoznačne sympatizuje s demonštrantmi. Navyše verejne hovoril o mnohých prípadoch policajného násilia na neozbrojených čiernych občanoch a prisľúbil, že zreformuje uplatňovanie poriadku.

V zlých časoch má vyzývateľ úradujúceho prezidenta istú výhodu. Johnsona mohli viniť za uvrhnutie krajiny to nepopulárnej vojny a podobne bude potrebné súčasného prezidenta Bieleho domu urobiť zodpovedným za chorú Ameriku dneška.

Samozrejme, z pandémie korony nik Donalda Trumpa obviňovať nebude, no treba ho brať na zodpovednosť za zbabranú reakciu.

Podobne ani systémový rasizmus, ktorý zase raz vniesol oheň do amerických ulíc, sa nezačal s Donaldom Trumpom. Bol to však on, kto prilial olej do ohňa urážaním farebných prisťahovalcov, že sú kriminálnici, nazývaním zástancov nadradenosti bielych slušnými ľuďmi, znevažovaním rozhnevaných demonštrujúcich Afroameričanov výrazom “darebáci” a povzbudzovaním silových zložiek, aby konali najhoršie, ako sa dá, slovami "prosím, len nebuďte žiadni dobráci".

Čo ak zaúraduje strach

Skupiny na pravom okraji spektra s nádejou hovoria o akejsi rasovej vojne a Trump nerobí nič, aby rozptýlil ich očakávania a hlad po násilí. Práve naopak, hovie si v takejto vyhrotenej situácii. Ako príklad: Trump v diskutovanom tweete vyhlásil, že “keď sa začne rabovanie, začne sa aj streľba”, čím priamo citoval šéfa miamskej polície, ktorý v roku 1967 nariadil svojim oddielom, aby mierili na demonštrantov z “negerských štvrtí”.

Tomu sa bezmála hovorí hra so zápalkami v stohu sena. A Trumpova jadrová voličská základňa to určite ocení a bude sa cítiť povolaná. Veľkou novembrovou otázkou je, čo na to jeho voliči z roku 2016, ktorí nie sú radikáli. Čo o celej veci súdia biele ženy z predmestí, robotníci zo Stredozápadu a seniori z juhu (ktorí sú, mimochodom, najviac ohrození koronou).

Mnohí Američiania sú zjavne zhrození z grobianského a podpaľačského slovníka svojho prezidenta. Čo však radšej potlačia nesúhlas, pretože sa cítia ohrození nepokojmi? Zaúradujú historické predsudky, často neuvedomené a nepriznané, a donútia ich voliť falošné bezpečie, ktoré im sľubuje tento neogabanec?

Veľa závisí aj na tom, aké horúce bude toto leto. Ak ľudia používajú rozum, nedá sa veriť, že by si v novembri dostatočný počet z nich vybral pokračovanie tohto odpudivého kabinetu na ďalšie štyri roky.

No strach je najväčším nepriateľom rozumu.

