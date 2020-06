Predseda parlamentu nesmie byť zanedbávaný

Kollár by pre Matovičovu superviditeľnosť rozhodne nemal mediálne sedieť v kúte.

5. jún 2020 o 11:55 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

V mozaike toho, čo sa deje, je občas ťažké rozlíšiť podstatné od nepodstatného, ale pozorovateľ je aj tak frustrovaný skôr preto, že to nedokáže uchopiť ako celok. Veľmi by chcel, aby veci mali logiku, aby všetko so všetkým súviselo, vidí však najmä chaos.

Musí ísť do záhrady pozorovať mravce, aby mu aspoň niekto pripadal normálny. Trochu mu pomáha aj predstavovať si seba ako niekoho iného, vtedy sa akože dokáže odosobniť, ale potom príde napríklad Kollár s tým, že Matici slovenskej treba zvýšiť rozpočet, rozumiete, teraz, keď sa kasa plní len z toho, čo si kde napožičiavame, a je po odosobnení sa.

Pozorovateľ padá na zadok, rovno do toho mraveniska, aby sa nemusel štípať sám.