Čaputová neprišla ako učiteľka rozdávať známky

Prezidentka chápe, že demokracia nie je tyrania väčšiny.

5. jún 2020 o 13:59 Beata Balogová

Zuzana Čaputová už počas svojej prezidentskej kampane pochopila, že ak ju zvolia, jej najdôležitejšou úlohou bude strážiť naše hranice slobody a pripomínať, že demokracia nie je tyrania väčšiny.

Tohto poznania sa drží aj vo svojom prejave o stave republiky. Nepotrebuje šokovať metaforami, zabávať folklórom ani jatriť voličove rany.

Pokojne pripomína predstaviteľom koaličných strán ich sľub: vláda sa nezúži na presadzovanie záujmov len tých občanov, ktorí ich volili. Ale budú vnímať aj hodnoty ostatných občanov vrátane menšín.

V časoch, keď si ultrakonzervatívne sily kompilujú zoznamy zákazov a pretláčajú do popredia témy, na ktoré nie sú odborne pripravení, je to pohľad, ktorý by prospel aj premiérovi Matovičovi.

Neprišla ako učiteľka

Prezidentka si však odpustila rolu učiteľky a nerozdávala známky za úlohy, ktoré si zatiaľ noví predstavitelia štátnej moci ani len nenaštudovali.