Kto je tu v skutočnosti najohrozenejšou skupinou?

Autorka je herečka a kabaretiérka

Čítam výbornú knihu Zima sveta od autora menom Ken Follett. Je to pokračovanie jeho románu Pád titanov, v ktorom sa prelínajú životy viacerých postáv z rôznych končín sveta z obdobia pred prvou svetovou vojnou a počas nej, príbeh rozprávaný vo fascinujúcich súvislostiach zavŕšený pádom monarchií.

V Zime sveta preberajú štafetu ich deti, nová generácia v novom usporiadaní sveta.

Tá sa ani nenazdala a prišla druhá svetová. Nikto nemohol uveriť, že by sa fašizmus mohol tak nekontrolovateľne rozšíriť. Absurdné! Hneď ako skončili jedni zloduchovia, vystriedali ich druhí – komunisti. Tí mali síce vznešenejšie myšlienky, lenže v praxi akosi nefungovali. Ale jedna vec funguje vždy – teror a strach.

Šipkin svetonázor z rýchlika

Po fašizme a komunizme nás konečne osvietil liberalizmus - ideológia, ktorá chráni slobodu jednotlivca.

Len niekedy je až taký tolerantný, že dopustí, aby si už fakt každý robil, čo sa mu zachce, lebo, žiaľ, nie každému dochádza, že sloboda jedného sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého. Vtedy hrozí, že to zase niekto šikovne využije a nastolí si svoj vlastný režim.

Našťastie, my máme zatiaľ demokraciu. Počkať, máme demokraciu? V posledných mesiacoch sa v tom začínam strácať. Ale asi áno, nedávno sme predsa mali slobodné voľby. No, slobodné. Ako obyčajne, niesli sa v duchu zápasu, kto koho porazí, nie v duchu ideí.

Neprežívam politiku, som presvedčená, že je to jeden mešec, a v podstate to sledujem ako nekonečnú telenovelu, odbehnem, potom sa vrátim, pretočím panenky, občas ma niečo pobaví, a vždy je tam nejaká sviňa, ktorá tomu dodáva grády. A nemusím sledovať každý diel, lebo je to stále o tom istom. Ale zatiaľ platí, že ľud rozhoduje, kto hrá v hlavných úlohách.

Ako po každých voľbách zdvihnem plecia a skonštatujem, že máme len to, čo sme si zvolili, na čo máme a čo si zaslúžime. Politika je odrazom spoločnosti.

Nie je to vtipné, a to je tragédia

Začala som vnímať politiku približne po páde totalitného režimu. Bolo prirodzené, že vtedy nastala anarchia, kým sa všetko nanovo zriadilo. Každý sa snažil utrhnúť si, čo sa dá. Niekto je šikovnejší, niekto menej, niekto má ohybnejšiu chrbticu, niekto je morálne neflexibilný, niekto je smoliar a niekto sa narodí pod šťastnou hviezdou.

Nikdy sa nebudú mať všetci dobre. Vždy sú porazení, vždy sú víťazi. A vždy je tu rakovina, ktorá nerobí rozdiely. Tak to proste je.

“ Aj keby tam predtým sedeli čerti, neospravedlňuje to neschopnosť tých, čo tam sedia teraz. „

Som slobodný umelec, ktorý si je viac-menej strojcom svojho šťastia. Nijaká vláda zásadne nezasiahla do môjho života a neovplyvnila moje úspechy či neúspechy.

Vládla nám dokonca mafia, ale aj to som prežila. No teraz mi prvýkrát štát zakazuje dlhodobo vykonávať moju prácu a odovzdávať to, čo mi Boh nadelil.

Naschvál spomínam Boha, lebo on zrejme chcel, aby sme mali práve takúto vládu, a ten istý Boh nám asi zoslal aj Covid-19. Ale čo teraz s tým? Pokorne disciplinovane mlčať, poslúchať a nečinne čakať na spasenie? Nie. Je to skúška, rovnako ako každá iná, ktorú nám zoslal Boh. Či už osobná, alebo spoločenská.

Treba k nej zaujať postoj, ktorý uchráni naše hodnoty a zdravý rozum. A nakoniec nás urobí lepšími.

Nesúhlasím s tým, kto nás zastupuje, česť výnimkám. Hanbím sa za túto vládu, čo neznamená, že by som na tých banditov predtým bola hrdá, ale aj keby tam predtým sedeli čerti, neospravedlňuje to neschopnosť tých, čo tam sedia teraz. Už mi to ani trochu nepripadá vtipné, a to je tragédia. Halabala.

Kombinácia amaterizmu, manipulácie, egocentrizmu, fanatizmu a pasívnej agresie. S maskou na tvári, doslova. Pardon, ale žiadna choroba nie je taká nebezpečná ako tento stav.

Je to zlá telenovela, bez romantiky, rovnováhy, bez hrdinov, bez humoru a katarzie. Účinkujú samozvaný Old Shatterhand, fanatický mních z filmu Meno ruže a Corado Cattani za rohom. Ešteže prvá dáma sa nehrá na Johanku z Arku.

Obete dobrých štatistík

Prvýkrát premýšľam nad tým, kde sa vysťahovať. Ale brzdí ma moja zodpovednosť a, žiaľ, aj fakt, že situácia na celom svete nie je momentálne ružová. Hercov nahradili štátnici. Som optimistka, ale cítim sa ako hrdinovia knihy spomínanej v úvode, ktorí zúfalo čakajú na koniec vojny. Mesiac, tri, zrazu polrok, z polroka je rok, dva, tri, štyri...

Je to zlý sen, to sa predsa nemôže diať, žijeme predsa v najcivilizovanejšej časti sveta!

Tvrdými bezpečnostnými opatreniami a šikanou sa nás snažia zachrániť. Ako dlho nás ešte budú zachraňovať? A pred čím? Pred smrťou? Pred zlými štatistikami?

Hovorí sa, že zachraňuj len toho, kto sa chce zachrániť. Koľko obetí v skutočnosti padne pre túto "záchranu"? Kto je tu v skutočnosti najohrozenejšou skupinou? Kto bude splácať dlh? Potrebujeme vzbury ako v Amerike? Či môžeme byť pokojní, lebo sa pracuje na elixíre večného života?

Núdzový stav je reálne dávno za nami, možno príde druhá vlna, ale bola tu už vôbec tá prvá? Skôr sa tu, hádam, nakazíte vírusom HIV ako Covidom-19.

Nutné opatrenia sa urobili, zdravotníctvo sa, verím, pripravilo na podobné situácie, to som mimochodom chápala ako základnú pointu všetkých opatrení a karantén. Veď vírusy tu boli a budú vždy. Nedá sa pred nimi utiecť, ani do Gabčíkova.

A vy máte aký plán?

Už potrebujeme žiť. O. k., budem písať v jednotnom čísle. Do istého času som rešpektovala všetky nariadenia podľa svojho vedomia i svedomia, dokonca som bez nároku na honorár nakrútila inštruktážne videá o tom, ako sa treba správať počas pandémie a podobných ohrození. Teraz využívam svoju moc a právo, slobodne napísať do novín, že ja už potrebujem žiť.

Prostredníctvom svojej práce prinášať ľuďom smiech, radosť, nádej, inšpiráciu, emócie. Považujem za dôležité, aby ľudia nestratili dušu, zdravý rozum, aby sa stretávali a vymieňali si názory, pocity a skúsenosti. Aby sa nepropagovala len jedna pravda, aby ľudia mali možnosť si vybrať a neboli za to odsudzovaní.

Aby si vážili a ctili rozmanitosť, ktorá robí tento svet krásnym. O tom je moja práca. To je môj plán. Aký je ten váš, milá vláda?

Zaistíte, aby dočasné obmedzenie občianskych a ľudských práv prinieslo slobodu v dlhodobom horizonte? Je čas sa nad tým rýchlo a vážne zamyslieť, lebo tancujeme na veľmi tenkom ľade.

Pozitívne na tom je, že pandémia v skutočnosti nie je nevďačná okolnosť na nový štart. Naopak, je to okamih jedinečnej historickej príležitosti, ktorá ľudí nebude rozdeľovať, ale spájať.