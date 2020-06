Prečo sa nás protesty v USA týkajú (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Človek si pozrie slovenský internet a má pocit, že to, čo sa deje v Spojených štátoch, je nejaké nedorozumenie. Oni si myslia, že protestujú proti policajnému násiliu v užšom a rasizmu v širšom zmysle, my vieme, že to majú popletené. Vlastne ide len o rabovačku.

Rabovanie je neobhájiteľné, to si povedzme rovno. Ak si však zo všetkého, čo sa stalo, vyberiete práve to, úspešne ste jeden komplexný problém, ktorý má svoju históriu a genézu a napísali sa o ňom celé knižnice, zredukovali na ukradnuté tenisky.

Prečo protesty

A mýlite sa. Protesty sa predsa nezačali preto, aby si pár ľudí pomohlo k novému Xboxu. Nezačali sa preto, že pár ľudí nevie, čo od dobroty.

Začali sa napríklad preto, že ak máte inú farbu pleti, je omnoho pravdepodobnejšie, že vás policajti zastavia a prehľadajú. Začali sa napríklad preto, že hoci všetci berú drogy zhruba rovnako, belosi skončia vo väzení iba zriedka. Aj práve preto, že ich nikto nezastaví a neprehľadá.

Spojené štáty majú problém s policajným násilím, k zbrani nikdy nie je ďaleko – lenže z akéhosi zvláštneho dôvodu nikdy nehovoríme o belochovi, ktorého policajt udusil na ulici. Nikdy nehovoríme o belochovi, ktorého policajt zastrelil, keď po tej ulici kráčal. Všimli ste si?

Z akéhosi zvláštneho dôvodu sa beloch nemusí báť, že ho len tak na ulici, pred očami okoloidúcich niekto zadusí. Tak preto protesty.

Bolo ticho. A dobre

Nie, nemám doktorát z rasovej rovnosti, ale nevyštudoval som ani vysokú školu videí na youtube. Lenže práve youtube víťazí. Pri pohľade zo slovenského okna je všetko jasné a úžasne jednoduché: každý vidí presne to, čo chce.

“ Skúste sa volať Čonka, posielajte životopisy a potom sa porozprávame o tom, ako vnímate svoje uplatnenie na trhu práce. „

Je to banda farebných násilníkov a bielych popletencov, ktorých tí násilníci nejako zmanipulovali a dostali na svoju stranu. Protestujú proti niečomu, čo neexistuje. Asi nemajú nič lepšie na práci. Sú platení – každá krajina má svojho Sorosa.

Tých argumentov je nekonečné množstvo a všetky sú falošné, až sa nakoniec pekne a úprimne dopracujeme k čiernym hubám. Veď čo, tu sme medzi svojimi. A ani netušíme, že tým len potvrdzujeme, akú majú pravdu.

Oni totiž hovoria, že "black lives matter", a my hovoríme, že to v skutočnosti nie sú protesty; že by protestovať nemali. Nepovieme to, ale je to v zátvorke: na tých životoch nezáleží tak ako na ostatných. Prečo? Lebo sú čierne. Iná odpoveď neexistuje.

A môžeme sa pridať ku kolektívnej nostalgii za lepšími časmi, čo konkrétne v Amerike znamená tie bájne časy predtým, ako sa černosi začali ozývať. Zlaté 50. roky, keď černosi nemali hlas a nevolili a nesedeli vedľa nás v autobuse a nechodili na rovnaké záchody.



Inými slovami, keď sme si neboli rovní. Vtedy bolo dobre; bol pokoj. Afroameričania by nemali protestovať; mali by sa pohybovať v rámci, ktorý im bol vyhradený.

Správy z domova

A zatiaľ doma – bordel. Belošský novinár John Howard sa zmenil na černocha a o tom, čo zažil, napísal v roku 1961 knihu Black like me. Skúste o šesťdesiat rokov byť Rómom aj len jeden deň. Skúste sa volať Čonka, posielajte životopisy a potom sa porozprávame o tom, ako vnímate svoje uplatnenie na trhu práce.

Alebo sa skúste narodiť v osade. Budú vám hovoriť, že by ste sa z nej mali dostať a mali byť slušní a splynúť s majoritou. Byť ako oni. A ak sa vám to podarí – ak sa náhodou z tej osady dostanete a ste slušní a chcete splynúť s majoritou, nepodarí sa vám to. Lebo nie ste ako oni. A nebudete. A tak je dobre.

Dalo by sa hovoriť o stredoveku alebo aspoň o tých 50. rokoch v Amerike: Rómovia sú neorganizovaní, nemajú zastúpenie, neberieme ich ako rovných. A tak je to správne – skúste si predstaviť, že by sa organizovať začali, že by predostreli nejaké požiadavky. Že by napríklad povedali, ako menejcenne sa cítia. To by ešte len bolo!

Vypukol by festival: tu traja účastníci vykradli obchod, henten bol predtým v base, tamtá má tri deti s dvoma mužmi, čo sa nám nikdy nestáva. Našlo by sa množstvo dôvodov, prečo Rómovia na tie protesty nemajú právo a nemajú pravdu a majú byť spokojní a snažiť sa. Pohybovať sa v rámci, ktorý im bol vyhradený.



Mimochodom, keď sa snažia, odpoveď je nie. Viem, že vám leziem na nervy.

Keď stúpa dym

Pritom je to jednoduché. Variácií je množstvo; kto chce psa biť, palicu si nájde.

Kto chce, urobí všetko preto, aby nemusel pochopiť, o čo vlastne v Spojených štátoch ide; aby mohol povedať, že protesty strácajú legitimitu, lebo rabovanie. Aby videl to, čo chce vidieť. Keď už nič iné, bude hovoriť, že nás sa to netýka.

A nepozrie sa za plot vlastného domu, kde v nedeľňajšom rannom slnku z polorozpadnutých komínov plechom obitých chatrčí stúpa dym.