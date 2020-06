Zrušenie bankového odvodu mohlo byť gestom dobrej vôle.

7. jún 2020 o 14:42 Eduard Žitňanský

Končí sa dlhoročný spor o takzvaný bankový odvod. Vláda zato dostane prísľub, že banky sa budú angažovať v opätovnom naštartovaní slovenskej ekonomiky.

Z dlhých rokovaní vzišiel kompromis, s ktorým súhlasia komerčné banky združené v Slovenskej bankovej asociácii. Banky sa oficiálne vzdajú zhruba miliardy eur, ktorú doteraz na odvode odviedli a ktorá mala ísť na riešenie budúcich kríz v bankovníctve.

Budú súhlasiť s tým, že ju vláda formálne vloží do novovytvoreného Národného rozvojového fondu. Financovať z neho by sa mali rozvojové projekty, napríklad aj nájomné byty.

Banky sa zaviažu stiahnuť všetky žaloby na štát. Nebudú od štátu požadovať ani euro, a to ani v prípade, že by sa niekedy zistilo, že ich nároky na vrátenie odvodu by boli oprávnené.

Je to trocha zvláštna dohoda, ktorej dosiahnutie navyše trvalo aj vzhľadom na naliehavosť dlho. Bankový odvod bol trestom za úspech a jeho zrušenie mohlo byť gestom dobrej vôle. Až čas ukáže, či je kompromis skutočne užitočný.

Celá dohodnutá konštrukcia je vlastne záväzok bankového sektora pomôcť slovenskej ekonomike, ktorej by to malo ročne priniesť niekoľko miliárd eur v dodatočnom hrubom domácom produkte. Úvery pre ľudí, firmy či verejný sektor by teraz mali byť dostupnejšie.

“ Vtedajšia opozícia zmenu kritizovala, a tak sa čakalo zrušenie odvodu rýchlo a efektívne. „

Štátny rozpočet by mal vďaka dodatočnému úverovaniu vyzbierať od firiem na daniach viac, ako zvykli banky bežne platiť v rámci bankového odvodu. To všetko vyvoláva dojem, že výsledku sa viac ako banky poteší vláda.

Vláda si urobila zo sumy bankového odvodu „prasiatko“, peniaze použila napríklad aj na vyplatenie veriteľov Váhostavu, ktorý bol v problémoch.

To nie je jediný prešľap. Pred poslednými parlamentnými voľbami koncom minulého roka vláda Smeru odvod zdvojnásobila na 0,4 percenta a zaviedla ho na neobmedzený čas. Vtedajšia opozícia zmenu kritizovala, a tak sa čakalo zrušenie odvodu rýchlo a efektívne. Nestalo sa, až sa zdalo, že štát si mimoriadne príjmy pochvaľoval a tešil sa z nich.

Bankový odvod je klasickou ukážkou zneužitia moci. Kritizovali ho autority z Národnej banky Slovenska i Európskej centrálnej banky. Nepomohlo, akoby všetci čakali, kým príde kríza.

Kríza prišla, ale riešenie je len také polovičaté. Očarenie mocou je charakteristickou črtou všetkých vlád bez rozdielu v zafarbení. Je to škoda, lebo účet zaplatia ľudia, občania i firmy.