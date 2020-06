Môže Trump za Flyoda?

Donald Trump opísané problémy nespôsobil, no zhoršil ich.

7. jún 2020 o 17:00 Benjamin Cunningham

Vražda Georgea Flyoda bola spúšťačom masových protestov po celých USA. Udalosti, ktorých sme svedkami, majú aspoň štyri príčiny – systémový rasizmus, ekonomickú nerovnosť, policajnú brutalitu a Donalda Trumpa.

Samozrejme, aj v USA možno nájsť otvorených rasistov, no predsudky zabudované do samotného systému sú širším problémom. Medzi klasické prípady patrí Reaganov protidrogový zákon, ktorý ukladá automatickú väzbu päť a viac rokov pre každého, koho pristihnú s viac ako piatimi gramami „cracku“, čo je lacná obdoba kokaínu užívaná prevažne v štvrtiach obývaných Afroameričanmi.

Aby ste dostali rovnaký trest za kokaín, teda drogu zväčša bielych Američanov, museli by ste mať pri sebe až 500 gramov. Niet divu, že väznice sa plnili Afroameričanmi a takto to išlo 24 rokov, dokým to Barack Obama nezmenil.

“ Niektorí policajti sa považujú za členov vojenských jednotiek bojujúcich s kriminálnikmi. „

Príjmová nerovnosť v USA patrí k najvýraznejším v G7 – a prehlbuje sa (to platí aj o situácii pred koronou). V roku 1968 zarábalo horných 20 percent 43 percent z celkovej sumy, v roku 2018 to už bolo 52 percent. Pričom horných päť percent dnes zarába 23 percent z celej sumy, kým v 1968 to bolo 16 percent.

Narástol aj rozdiel medzi domácnosťami afroamerickými a bielymi. V roku 1970 zarábala priemerná biela domácnosť o 23 800 dolárov viac ako tá druhá. V roku 2018 tento rozdiel v príjmoch vzrástol na 33-tisíc.

Policajné praktiky sa tiež zostrili. Medzi rokmi 1997 a 2014 predalo ministerstvo obrany nepoužitú vojenskú výzbroj v hodnote 4,3 miliardy dolárov policajným jednotkám (pričom čerpali na kúpu výstroja vládne pôžičky a granty). V roku 2015 Obamova administratíva zakázala predaj tohto typu výstroja, no keď prišiel do Bieleho domu Donald Trump, zákaz zrušil.

Samozrejme, usmrtenie Llyoda nemá nič spoločné s policajným výstrojom (zabitý bol uškrtením), no veľa s mentálnym nastavením polície. Namiesto toho, aby svoju prácu vnímali ako službu verejnosti pri udržiavaní poriadku v komunitách, niektorí sa považujú za členov vojenských jednotiek bojujúcich s kriminálnikmi.

Štúdia Národnej akadémie vied z roku 2018 zistila, že policajti s takýmto nastavením sú častejšie nasadzovaní do afroamerických štvrtí, no niet dôkazu, žeby tento prístup aj prinášal výsledky v podobe znižovania kriminality.

A síce Donald Trump opísané problémy nespôsobil, zhoršil ich. A jeho odpoveď na protesty je len ďalšou pripomienkou, ako zle si počína v prezidentskom úrade. Krátko po zabití Lloyda by sa akýkoľvek normálny prezident – republikán či demokrat - pokúšal zmierniť napätie.

No Trump, v chorej snahe zapôsobiť na starších bielych voličov strachom, aby ho na jeseň tohto roku opäť volili, si vybral presný opak.