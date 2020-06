Aký bude svet po korone

Autor je vedec a bývalý generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra Európskej komisie

Ak sa pozrieme na to, čo zažívame posledné zhruba tri mesiace trochu z diaľky a v širšom kontexte, je nám jasné, že ide o dejinné udalosti. Porovnateľné s veľkou hospodárskou krízou v tridsiatych rokoch minulého storočia alebo dvoma svetovými vojnami, ktoré ju predchádzali a nasledovali po nej. A to ešte netušíme, či nás čaká druhá, alebo aj tretia vlna vírusu.

Najskôr trochu teórie o odolnosti spoločnosti proti šoku. Spoločnosť, v závislosti od intenzity šoku, má v zásade tri úrovne reakcie. V prvej úrovni je schopná dopady absorbovať. Inými slovami, niečo sa stane, spôsobí to problémy, ale v zásade po odznení udalosti sa všetko vráti do pôvodného stavu.

Príkladmi boli sucho v roku 2007 či výbuch islandskej sopky, ktorý uzemnil lietadlá na nejaké dva týždne.

V druhej úrovni je šok výrazne silnejší a spoločnosť sa jeho dosahom musí prispôsobiť. Napríklad zmeniť zákony, vytvoriť nové inštitúcie alebo prestaviť finančné toky.

To sa stalo po finančnej kríze z rokov 2008-2009. Na rôznych úrovniach sa vytvorili nové inštitúcie pre bankový dohľad, nastavili sa finančné mechanizmy schopné poskytnúť pomoc kolabujúcemu bankovému systému a podobne.

Tretia úroveň, keď hovoríme o najsilnejšom šoku, je úroveň transformačná. To znamená, že spoločnosť sa musí zmeniť. Asi len málokto pochybuje o tom, že kríza, ktorú prežívame, nás dostala do zóny transformácie.

Podobne ako z larvy vznikne motýľ, aj spoločnosť sa v nasledujúcich rokoch premení zásadným spôsobom. Ako tá premena bude vyzerať, presne nevieme, vieme však celkom dobre, čo ju bude ovplyvňovať.

Kríza funguje ako veľký urýchľovač. Malé problémy sa stávajú väčšími, pomalé procesy sa menia na rýchle, prípadne exponenciálne. Tu je niekoľko, podľa mňa, dôležitých procesov a problémov, ktoré kríza urýchli a ktoré prispejú k premene spoločnosti zo „starého“ do „nového“ normálu.

Menej globalizácie, silnejšia Čína

Hlavným motorom ekonomiky a svetového diania od deväťdesiatych rokov až po dnes bola globalizácia a zmena bipolárneho sveta (Západ a Východ) na mnohopolárny s viacerými geopolitickými hráčmi.

Vďaka globalizácii rástla ekonomika a podarilo sa dosiahnuť globálne zníženie ekonomických rozdielov medzi krajinami (Miléniové ciele OSN). Od krízy v rokoch 2008-2009 až po dnes tempo globalizácie ustalo a stagnovalo takmer desať rokov.

Stagnáciu globalizácie nahradí, takmer určite, jej pokles, nastane deglobalizácia. To znamená menej prepojení medzi krajinami na celom svete, menej spolupráce a fragmentácia globálnych hodnotových reťazcov (keď sa jednotlivé časti produktu vyrábajú v globálnej spolupráci mnohých krajín).

“ Viac ako polovica pracovných miest je v akútnom ohrození. Nevyhnutne potrebujeme rozumné a expresne rýchle intervencie. „

EÚ aj Slovensko z globalizácie profitovali výrazne. Na Slovensku až 16 percent pracovných miest závisí od vývozu produktov z niektorej inej členskej krajiny EÚ do sveta. Ak nastane deglobalizácia, budeme musieť nájsť iný zdroj rastu a rozvoja ekonomiky.

Zároveň je veľmi pravdepodobné, že dosiahnuté zbližovanie bohatých a chudobných krajín sa zastaví a ekonomické rozdiely sa začnú prehlbovať. Posilní sa ekonomické protekcionárstvo a izolacionizmus.

Je nevyhnutné počítať s rýchlym nárastom vplyvu Číny. Nie je to žiadna veľká novinka, lebo Čína dlhodobo a systematicky investuje do vnútorného rozvoja a posilňuje svoje medzinárodné postavenie. Už zďaleka nie ako montážna hala sveta, ale ako vynálezca a inovátor. Kríza nástup Číny urýchli a jej medzinárodné postavenie výrazne posilní. To rozhodne treba zobrať do úvahy.

Neúrodná dekáda

Myslím, že každému je jasné, že vírusová kríza sa postupne premieňa na krízu ekonomickú. Nevieme presne jej hĺbku a devastačnú silu, ale je jasné, že kríza 2008-2009 bude popri nej len „prechádzka ružovou záhradou“.

Osobitosť tejto krízy je jej obrovská rýchlosť a sila. Viacerí ju prirovnávajú k pádu asteroidu – prudký a globálny (napríklad jedna z teórií predpokladá vyhynutie dinosaurov v dôsledku pádu asteroidu).

Príznaky, ktoré sa v kríze 2008-2009 prejavili po troch rokoch, tu máme už po jednom mesiaci. Prepad ekonomickej výkonnosti, nárast verejných, súkromných aj osobných dlhov, vysoká nezamestnanosť, narušenie medzinárodnej ekonomickej a hospodárskej spolupráce, ako aj dlhodobé narušenie ľudských návykov vytvárajú toxickú zmes, z ktorej sa bude svetová, európska aj slovenská ekonomika veľmi dlho a bolestivo spamätávať.

Dĺžku je možné ilustrovať na príklade najvýkonnejšej ekonomiky sveta – USA. V týchto dňoch je v USA už 36 miliónov nezamestnaných. Na začiatku roka americká ekonomika vytvárala približne 200-tisíc pracovných miest mesačne. To znamená, že ak by sa nejakým zázrakom dostala na rovnakú úroveň v priebehu pár týždňov, tak by absorpcia všetkých nezamestnaných trvala celé roky.

Skúsenosť z krízy spred desiatich rokov nám ukazuje, že nás s najväčšou pravdepodobnosťou čaká nie biblických sedem neúrodných rokov, ale možno aj celá neúrodná dekáda. A to hovoríme len o veľmi zjednodušených projekciách bez ohľadu na možné dodatočné problémy spojené s obrovskými dlhmi, prípadne narastajúcim sociálnym napätím.

Boj o 5G bol len začiatok

Ruka v ruke s oslabovaním globalizácie narastá volanie po suverenite. Dosahy zatvárania hraníc, prekážok v cestovaní, podpora strachu z cudzincov čiastočne v spoločnosti zostanú a vytvoria tlak na zvyšovanie suverenity štátov.

V rámci EÚ to bude jedna z hlavných výziev, lebo spoluprácu potrebujeme skôr posilňovať ako oslabovať.

Okrem štátnej alebo politickej suverenity tu máme volanie aj po priemyselnej a technologickej suverenite. Už pred krízou sme postupne zisťovali, že EÚ (o Slovensku je zbytočné hovoriť, lebo ako malá krajina závisí od dovozu prakticky všetkého) priveľmi závisí od mimoeurópskych dovozov.

Napríklad závislosť od dovozu energie (najmä Rusko), strategických nerastných surovín (Čína), ale aj od dovozu niektorých kľúčových produktov, ako sú napríklad solárne panely, batérie, zdravotnícky materiál a antibiotiká. Tlak na výrobnú a technologickú suverenitu bude narastať.

Boj, podobný tomu, ktorý sa v poslednom čase odohrával ohľadne 5G technológie, budeme vidieť stále častejšie. Fragmentácia priemyselnej výroby a technologického vývoja a obmedzenia v spolupráci budú mať pravdepodobne vplyv na rýchlosť inovácií a aj na výslednú cenu výrobkov.

Digitálna revolúcia na postupe

V posledných rokoch sme čoraz viac hovorili o digitálnej revolúcii ako o jednom z najdôležitejších motorov zmien spoločnosti. Ak je niečo v tomto neistom krízovom období isté, tak je to jej urýchlenie.

Nástup umelej inteligencie a automatizácie narastá doslova každým dňom. Pandémia dala technológom, ale aj výrobcom veľmi silný dodatočný argument prečo automatizovať – stroje ani umelá inteligencia chorobu nechytia.

V tomto smere EÚ ťahá za kratší koniec povrazu. Jej výkonnosť vo výskume, vývoji, ale aj v aplikáciách umelej inteligencie zaostávajú aj za USA, aj za Čínou. Odchodom Veľkej Británie z EÚ sme stratili až celú štvrtinu výkonnosti v týchto oblastiach.

Musíme investovať, sústrediť sily a úzko spolupracovať. Inak nový svetový poriadok určovaný digitálnou revolúciou nebude tvoriť Európa a my sa budeme musieť prispôsobiť zvyšku sveta.

Situácia na Slovensku je mimoriadne kritická. Už pre dvoma rokmi Slovensko upozorňovala Európska komisia aj OECD, že je najzraniteľnejšou krajinou z pohľadu automatizácie. Viac ako polovica pracovných miest je v akútnom ohrození. Nevyhnutne potrebujeme rozumné a expresne rýchle intervencie.

Osobitnou kapitolou pre Európu aj Slovensko sú dáta. Čoraz častejšie hovoríme o dátovej ekonomike alebo o dátach ako novej rope. Žiaľ, EÚ ani jej jednotlivé časti nemajú jasnú stratégiu ich zberu, spracovania, ochrany a využitia. Väčšinu vyvážame zadarmo do USA alebo do Číny.

Demokracia potrebuje ostrahu

Jedným z nechcených produktov ekonomickej recesie spred desiatich rokov bol nárast populizmu a extrémizmu v mnohých krajinách po celom svete. Populisti a extrémisti sú ako zombie, vždy sa prebudia k životu, keď má spoločnosť nejaké problémy.

Stalo sa tak v uplynulej dekáde a nie je žiadny dôvod očakávať, že sa tak nestane teraz. Riziko je však v súčasnosti neporovnateľne väčšie. Tu je niekoľko dôvodov prečo.

V prvom rade sa demokracia úplne z predošlej krízy nezotavila. Za posledných desať rokov výrazne narástol počet zástupcov extrémistických a protidemokratických strán v parlamentoch, čo im dáva veľmi dobrú východiskovú pozíciu (v EÚ počet poslancov národných a regionálnych parlamentov z extrémistických strán presiahol 20 percent).

Druhým dôvodom je, že drakonické opatrenia obmedzenia slobody pohybu, zhromažďovania, ktoré bolo treba na limitovanie pandémie, sa mohli stať tou povestnou prvou dávkou drogy, ktorá niektorým môže veľmi zachutiť. Keď nič iné, tak ukázali, ako ľahko tie obmedzenia ide zaviesť.

Tretím, veľmi dôležitým, dôvodom je už spomínaný technologických rozvoj. Ešte máme v živej pamäti našu vášnivú slovenskú debatu okolo sledovania údajov a pohybu ľudí v dôsledku stopovania nákazy koronavírusom. A to je sledovanie údajov od mobilných operátorov naozaj len malá tehlička v celom komplexe možností, ktoré technológie poskytujú.

V súčasnosti je až neuveriteľné, ako ľahko je možné hacknúť človeka. ŠTB za komunizmu vytvorila obrovský sledovací aparát, ale ani ten nedokázal ľudí sledovať tak, ako dokáže súčasná technológia. A tu nejde len o fyzické sledovanie.

Po prvý raz sa technológia dostáva do nášho vnútra. Algoritmy môžu sledovať a ovplyvňovať naše myslenie, konanie, preferencie aj emócie. Kauza známej firmy Cambridge Analytica, ktorá pravdepodobne ovplyvnila niekoľko volieb a referendum v Británii, je len slabý odvar toho, čo je možné dnes a čo bude možné v najbližších mesiacoch a rokoch.

Preto je nevyhnutné posilňovať demokratické inštitúcie, občiansku spoločnosť a predovšetkým byť neuveriteľne ostražití. Demokracia nie je daná, konštantná veličina. Je to proces, ktorý treba stále posilňovať a pestovať.

Aký bude tento motýľ

Všetky predchádzajúce faktory sa budú podieľať na postupných zmenách spoločnosti. Určite pozitívnou zmenou bude lepšie využívanie komunikačných prostriedkov, ktoré nahradia niektoré fyzické stretnutia, schôdze a konferencie. Práca z domu sa výrazne rozšíri, podobne ako dištančné vzdelávanie na všetkých typoch škôl.

Samozrejme, osobné kontakty a interakcie to úplne nehradí, ale bude menej cestovania, menšia výmera kancelárskych a možno aj vzdelávacích priestorov, väčšie pohodlie a menší dosah na životné prostredie. Prinesie to však otázniky v efektívnosti a tvorivosti tímov, ako aj potrebu modernizácie riadiacich praktík.

Kríza a vývoj po nej prinesie však aj negatívnejšie vplyvy. Najvážnejším asi bude zvyšovanie nerovnosti medzi ľuďmi a regiónmi. Niektoré pracovné miesta zaniknú a iné sa úplne zmenia. Nie všetci sa budú vedieť prispôsobiť a zostanú na okraji spoločnosti.

Zručnosti, ktoré sa učia v školách, postupne stratia na význame a bude ich treba radikálne zmeniť. Narastajúca nerovnosť príležitostí povedie k celkovému zníženiu férovosti v spoločnosti a môže mať svedomí nárast polarizácie a napätia.

K tomu všetkému treba pridať nárast psychických problémov, osamelosti a spoločenskej izolovanosti. V EÚ máme už dnes okolo 20 percent osamelých ľudí a jeden z troch mladých ľudí trpí neprimeraným stresom.

Urýchli sa postupné stenčovanie strednej vrstvy, ktorá bola doteraz chrbtovou kosťou spoločnosti. To bude vyžadovať prestavenie mnohých spoločenských vzťahov.

História je len jedna, ale budúcností môže byť viacero. Závisí to od nás. Na rozdiel od larvy motýľa, ktorá nevie ovplyvniť, na akého motýľa sa premení, my môžeme premenu spoločnosti ovplyvniť. Je to v našich rukách.

Potrebujeme však posilniť naše schopnosti tvoriť scenáre budúceho vývoja, dôkladne poznať, analyzovať a interpretovať dáta a postaviť do rozhodujúcich funkcií ľudí schopných vidieť „za roh“ a inovovať.