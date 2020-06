Kotlebova obhajoba je riedka

Kto sa modlí a recituje básničky, nemôže byť fašista?

8. jún 2020 o 14:24 Peter Tkačenko

Netreba byť fanúšikom Mariana Kotlebu, aby sme pri obžalobe z verbálneho deliktu spozorneli.

Sloboda slova je základ demokratickej diskusie a každé obmedzenie musí mať vážne dôvody, pričom „mne sa to nepáči“ zďaleka nestačí – v zásade sa to smie, ak ide o ochranu bezpečnosti a občianskych práv.

Lenže v paragraf, za ktorý súdia Kotlebu, do trestného zákona ako minister spravodlivosti napísal istý Daniel Lipšic, ktorý je známy zástanca širšej slobody, a napríklad takú osvienčimskú lož by netrestal.

Nemusíme teda rozoberať, či má byť verejné sympatizovanie s extrémistami trestné, ale či sa ho Kotleba naozaj dopustil.

Jadro jeho obhajoby, ktorú na súde omieľa dookola, má dva body, ktoré vyzerajú asi takto: Po prvé, sumy na šekoch neboli žiadne symboly, ale skutočné sumy peňazí, ktoré putovali z účtu na účet.

A po druhé, peniaze plnili dobrý účel, pred odovzdaním šekov zaznela hymna, modlitba, básnička a vystúpil folklórny súbor. Tak aký extrémizmus?!

Prvý bod je zjavne absurdný. Že Kotlebova strana sumu uvedenú na šekoch skutočne odoslala, nič nemení na podstate obvinenia. Symbol neprestane byť symbolom vo chvíli, keď nájde nejaké zhmotnenie.

“ Jeho šifry sú jasný signál smerom dovnútra krajne pravicovej komunity. „

Touto logikou by Kotleba mohol architektov jedného newyorského mrakodrapu presviedčať, že aj keď sa o to možno snažili, parametre tejto budovy nič nesymbolizujú – veď tých 1776 výškových stôp nie je len číslo na výkresoch, ale stavba s takou výškou naozaj stojí na Manhattane.

Pokiaľ ide o hymnu, modlitbu, básničky a folklórny súbor, predseda ĽSNS sa nám asi snaží podsúvať, že ak niekto narába s takými (podľa neho) ušľachtilými rekvizitami, nemôže byť fašista.

Veď dovolávanie sa morálne zdravého jadra ohrozovaného rozkladnými účinkami dekadentných prúdov je fašistom úplne cudzie. Iste.

Nuž, Herr Kotleba nie je obžalovaný z nedostatku náklonnosti k slovenskej hymne, folklóru a modlitbám, to zatiaľ nie je trestné – aj keď by to možno rád zmenil. Podstatou žaloby je prejavovanie sympatií k hnutiam smerujúcim k potláčaniu základných práv a slobôd. A tie sú z Kotlebovej dlhoročnej činnosti zrejmé.

Pravda, slabá obhajoba ešte neznamená, že prokurátor zároveň uniesol dôkazné bremeno.

Aspoň občiansky však môžeme povedať, že jeho šifry sú jasný signál smerom dovnútra krajne pravicovej komunity, aby jej dal najavo, že ani v politických funkciách sa nestal súčasťou establišmentu. A v tomto úsilí by mu súd vedel účinne pomôcť.