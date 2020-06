Polícia nemusí byť

Neznamená to však koniec dohľadu.

8. jún 2020 o 17:17 Zuzana Kepplová

V našich súradniciach už nejaký čas diskutujeme, ako by mala vyzerať prokuratúra po novom. Pohľad do Kočnerovho mobilu dodal aj ostýchavejším typom odvahu pripustiť myšlienku auditu generálnych inštitúcií a celých stavov.

Napriek tomu sa našinec pravdepodobne úprimne vydesí, keď začuje, že hentam za oceánom sa aj mysle neomámené Molotovovým koktejlom vážne rozprávajú o rozpustení polície.

Predstavme si, aké pobúrenie lomcovalo veľkou časťou verejnosti, keď Gašpar-Kaliňák-Fico prišli po vražde novinára s družkou koledovať na tlačovku, že všetko sa vyšetrí a dobre bude. Presvedčenie, že títo sú súčasťou problému, nie riešenia, bolo príliš silné.

Čosi podobné sa teraz deje v štátoch, kde ožívajú otázky, či stačí vymeniť šéfa polície tam, rozpustiť nejaké oddelenie inde, tuto pridať školenie o inštitucionálnom rasizme, prípadne urobiť dôslednejší nábor medzi menšinovým obyvateľstvom.

Rezonuje pochybnosť, či je tento spôsob udržiavania poriadku skutočne – ako sa u nás hovorí – hodnotou za peniaze. A či kolaterálne škody neotvárajú celú inštitúciu dopytovaniu sa po jej význame. Či aspoň akomsi vystavaní od základov.

“ Otázka o tom, či a ako by mala vyzerať polícia, má opodstatnenie aj mimo krúžkov radikálnej teórie. „

Na porovnanie – Ficova vláda nástojila na tom, že "vražda dvoch mladých ľudí" je síce hrozná vec, ale pritrafí sa aj inde. Verejnosť tento predpoklad – nemá to nič so systémom, ideme ďalej – odmietla. A vypýtala si hlboký audit štátu (čo potvrdili voľby).

Takto nejako to hádam ide v hlavách tých, čo v USA hovoria, že nechcú počúvať, že sa to viac nestane, pretože sa to určite stane a oni sa odmietajú skladať na takúto formu bezpečnosti.

Otázka, či a ako by mala vyzerať polícia, má opodstatnenie aj mimo krúžkov radikálnej teórie. Inštitúcie sa totiž opierajú o našu dôveru a keď sa vážne naštrbí, treba čosi vymyslieť.

Protesty po zabití Floyda stavajú políciu do filozoficky ošemetnej situácie. Pretože nepriateľom a symbolom bezprávia sa stala práve ona. Niekde poriadkové jednotky kľakajú na jedno koleno, aby ukázali demonštrujúcim, že síce stoja oproti, no myšlienkovo sú s nimi (odkaz na BLM).

V Londýne – iskra rýchlo preskočila – však demonštranti hnali políciu ulicami ako stádo kráv, čo musí diváka vyrušiť. A donútiť pýtať sa, či v prípade nárastu nechuti k mužom zákona bude toto povolanie ktosi chcieť robiť. Ak len za vysokú cenu, kto to bude ochotný hradiť?

Prítomnosť policajtov v uliciach sa možno stane nostalgickým výjavom spred digitálnej revolúcie. Deti si pri zahliadnutí chlapíka v uniforme chytia gombík pre šťastie...