Poskokovi poskokov zrazu chýba transparentnosť

Kde si bol, Pelle, keď Trošková stolovala s Merkelovou?

8. jún 2020 o 17:40 Peter Schutz

Skôr než sa pokúsime dekódovať „rozhodnutie, ktoré už dlhšie nosí v hlave“, vyhlásme za nehoráznosť všetky expresíva, ktorými Pellegrini recenzuje výmeny v štátnej správe. Aj keby bola pravda, že „občania tejto krajiny sú dennodenne zavádzaní a klamaní (...)“, tak na to dostali od štyroch vlád Smeru ten najlepší výcvik.

Ani oneskorená reflexia, že oni, Smer, dosadzovali tiež vlastných straníckych nominantov, nelegitimizuje kritiku „netransparentnosti“ Matovičovho castingu na prednostov.

Smer načieral adresne do vlastného členstva, ktoré tvorilo jedno partajné telo a dušu s predsedníctvom, RR i Ficom. Nominované kádre fungovali ako nezastupiteľný svorník sieťových prepojení na okresnú prokuratúru, okresný súd, hlavného regionálneho oligarchu, kľúčového mafiána či právnu kanceláriu.

Toto je pointa politickej nominácie.

“ Zmenu k demafianizácii štátu sme si však zvolili na obraz Matoviča, tak teraz láskavo nereptajme. „

OĽaNO nie je štandardná strana ani hnutie. OĽaNO funguje ako personálna agentúra, ktorej riaditeľ Matovič regrutoval pred voľbami na kandidačné listiny rôzne skaderuka-skadenoha akvizície (občas pytliačiace za hranicami svojich schopností), ktoré sa z akýchsi dôvodov neuchytili ako straníci, či nechceli nimi vôbec byť.

OĽaNO nemá kolektívnu identitu korporácie, ktorá podniká v oblasti verejných financií, o čom najlepšie svedčí práve to, že ako „nestrana“ a „nehnutie“ obsadzuje mocenské kóty v štáte ľuďmi, ktorých Matovič v živote nevidel.

Takže – teraz pozor – až z nich budú okresní prednostovia, s predsedom-premiérom by ich nemal (nebude) spájať žiadny podnikateľský zámer ani projekt, aké sú (zvyknú byť) existenciálnou väzbou nominantov Smeru.

Kandidátov do funkcií, ktorých vyberú Matovičove „komisie“, môžeme tiež nazývať politickými nomináciami – celkom pokojne –, ale je to „nebe a dudy“ v porovnaní so Smerom.

Samozrejme, že castingy na vnútre nie sú serióznym preberaním moci v štandardnej demokracii, ale paškvil a karikatúra a cirkus, až sa z hory ozýva. Zmenu k demafianizácii štátu sme si však zvolili na obraz Matoviča, tak teraz láskavo nereptajme.

Najmenej, samozrejme, by mal reptať ten, kto ako poskok poskokov asistoval bastardizácii štátu a spoločnosti. A teraz, keď imperatív je zahnať späť na pašu a do kanálov kupcov, ktorých je v chráme od pivnice k povale, mu zrazu chýba „transparentnosť“.

Kde si bol, Pelle, keď Trošková stolovala s Merkelovou? A že čo nosí v hlave? Po tom, čo ho Fico stvoril, ho zradí a vydá sa po svojich.