Pellegrini zaspieval smútočnú pieseň Smeru

10. jún 2020 o 12:42 Beata Balogová

Peter Pellegrini predniesol smútočný prejav pre stranu Smer. Odchádza od Roberta Fica a prenecháva stranu, ktorej daroval dvadsať rokov svojho života, otcovi zakladateľovi. Použil opis Mečiara, ktorý si zobral svoju stranu do politického hrobu. A to sa zrejme nezvratne stane aj Ficovi.

Prejav z Banskej Bystrice mal vyznieť tak, že Pellegrini si so sebou berie sociálno-demokratické hodnoty a s Ficom ostáva politická hniloba, ktorá v celej šírke vyplávala na povrch po vražde novinára.

Lenže treba pripomínať, že Peter Pellegrini spoluvytváral doktrínu Smeru: za tvoju lojalitu k strane sa strana o teba postará. Slovná hračka o dvoch nezlučiteľných svetoch jeho a Roberta Fica nebude dostatočnou sebareflexiou.

Napäto čakáme na interpretácie novej sociálnej demokracie. Bude pre všetkých zraniteľných aj pre menšiny? Alebo to bude len predvianočná 50-eurová estráda pre dôchodcov?

Nebude strana Petra Pellegriniho nová schránka, do ktorej sa preleje starý obsah bez Fica? Záchranný čln pre tých, čo sa doteraz plavili so Smerom na mori štátnych zákaziek, pozícií v štátnej správe a ochrane?

Pellegrini nemôže byť autentickou zmenou bez návratu do minulosti. Stále nevieme, ako si "nový Pellegrini", ak niekto taký existuje, interpretuje právny štát, rovnosť pred zákonom, koľko sa naňho nalepilo z interpretácií svojho bývalého šéfa alebo Roberta Kaliňáka.

Je chvályhodné, že sa odvolával na svoje protifašistické presvedčenie, ale bude to musieť podložiť napríklad tak, že jeho skupina nebude spolupracovať alebo hlasovať s fašistami v parlamente.

To, čo vidíme, je posledný pokus o záchranu výtlaku Smeru preliatím do nového obalu. Lenže volič musí byť extrémne ostražitý a sledovať, čo všetko sa do nového obalu preleje.