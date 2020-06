Pelle a zostatkový Smer

Treba si spomenúť na prísahy Matovičove aj iné, že nepôjdu so Smerom nezávisle od vodcu.

10. jún 2020 o 16:52 Peter Schutz

Veštbe z tohto miesta, že ešte nikto nedostal silnejší impulz na založenie novej strany než práve on z nedávneho prieskumu, Pellegrini uveril na slovo. Dvadsaťjeden percent, na koľko dostal sľub od Focusu, ak rozbije Smer hneď tu a teraz, kuje Pelle za horúca.

Po zmiznutí SDKÚ sme svedkami najpodstatnejšieho zlomu na slovenskej scéne. Zdá sa, že už neodvratný rozpad Smeru preformátuje opozíciu, ktorá je momentálne bez štandardného, európsky „salonfähig“ prvku, do novej štruktúry.

To zariadi Pellegrini prešminkovaný do farieb autentického socdemu aj bez ohľadu na počet mandátov, ktoré vezme od Smeru so sebou na nové stanovište. Zostatkový Smer s Ficom sa so svojou „neslniečkarskou“ identitou (ideológiou) posunie, resp. vytesní k rozhraniu (do limba) medzi nacionálnym extrémom ĽSNS a populistickým konzervativizmom (kde končia čoraz častejšie bývalí voliči socdem na Západe).