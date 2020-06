Pre Vrútky opustím Smer

Chcem písať o skutočnej tragédii, tej v škole.

12. jún 2020 o 11:09 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Stáva sa to pomerne často. Chystáte sa povedať čosi múdre – a skončíte pri Smere. Posolstvo sa odkladá, opäť sa dáte zlákať politickou ničotou. A nemá to hlbšiu príčinu. Jednak vám nikdy nič múdre nenapadne, jednak vás to vlastne baví. Možno by sa na to mal pozrieť psychiater.

Svet sa v období kulminujúcej pandémie otriasa v základoch, ale vy sa aj tak stále nedokážete nezaoberať Pellegrinim. Mimochodom, jeho coming out nemohol prekvapiť nikoho, otázne bolo len to, aký druh reakcií vygeneruje.

Zatiaľ nič dramatické nezaznelo. Predseda je naoko zmierlivý, viacerí strategicky vyčkávajú. Najďalej opäť zašiel predsedov korunný troll s varovaním, že voliči uvidia s akou láskou liberál Pellegrini hovorí o LGBTI.