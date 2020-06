Robert Fico bojuje poslednú vojnu. A prehrá (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

V strane Spolu vznikla platforma.

Konala sa protivládna demonštrácia, na ktorej sa zúčastnili bývalí poslanci Marček a Šimkovičová.

Vládna delegácia bola v Prahe. Juraj Šeliga navštívil hrob Václava Havla; predseda parlamentu – heh – Boris Kollár zasa hrob Karla Gotta.

Lenže sa konal aj súd s Kotlebom, na ktorom sa dotyčný fašista silou mocou snažil dokázať, že fašista nie je.

No a dopadlo to ako vždy: ukázal totiž len to, že naozaj fašista je, ale aj to, že okrem toho je ešte aj nesmierne hlúpy a zbabelý.

Bohužiaľ došlo aj k tragédii vo Vrútkach, čo tiež fašistu Mazureka popchlo k tomu, aby napísal, že útočník bol Róm a my všetci veľmi vieme, čo z toho vyplýva, a Bihariová a Pollák by sa mali ospravedlniť za vyčíňanie rómskej komunity. Alebo niečo podobné.

Potom sa, samozrejme, ukázalo, že útočník Róm nebol, ale o tom už Mazurek nenapísal nič a ani sa neospravedlnil za vyčíňanie bielej komunity.

Aspoň sa mu však podarilo to, čo vždy: totiž, zakaždým, keď majú kotlebovci dokázať, že nie sú fašisti, akousi hroznou zhodou okolností to vyjde presne naopak.

Parlamentný humor

Lenže najväčšia zábava bola aj tak v parlamente.