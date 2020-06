Angažovanosť nie je cenzúra

Svet bez tlaku občanov by nebol slobodnejší.

18. jún 2020 o 12:35 Matúš Ritomský

Autor je umelec a publicista

Deje sa to vraj všade na Západe: liberálne demokracie smerujú k totalite. Spoločnosť HBO pred niekoľkými dňami stiahla z ponuky film Odviate vetrom. Urobila tak v reakcii na kritické hlasy, ktoré filmu vyčítali podporovanie rasových predsudkov.

Zakladateľ spoločnosti CrossFit musel odstúpiť z vedenia firmy, po tom, čo na twitteri uverejnil hanlivý príspevok o zavraždenom Georgeovi Floydovi. Od J. K. Rowlingovej sa odvrátili herecké hviezdy, ktoré s ňou chodili po červenom koberci, pretože sa dotkla transgender ľudí.

“ Verejne známe osobnosti či firmy sa musia učiť s týmto tlakom žiť. „

O každom prípade by sa dala viesť samostatná diskusia, ale je predčasné vyvodzovať z nich nový nebezpečný trend. Tlak angažovanej verejnosti nie je nič nové a patrí k slobodnej spoločnosti. Dnes ho iba akcelerujú sociálne siete.

V deväťdesiatych rokoch som ako mladý zelený aktivista vyzýval na bojkot firmy Gillette, pretože testovala kozmetiku na zvieratách. Pamätám si, ako sme lepili nálepky, organizovali demonštrácie, rozdávali letáky. Bolo to pomalšie a menej virtuálne. Ale princíp bol podobný.

Snaha vyjadriť občiansky postoj, presadiť určité hodnoty spoločenským tlakom, spotrebným preferovaním, bojkotom. Trvalo to niekoľko rokov, ale celosvetový tlak bol nakoniec úspešný a firma sa zaviazala skončiť s krutosťou na zvieratách.

Dnes podobné kauzy akcelerujú počas niekoľkých hodín a tvorcovia, verejne známe osobnosti či firmy sa musia učiť s týmto tlakom žiť. U niekoho to môže vyvolávať rozpaky, ale ako by vyzeral svet bez týchto aktivít?

Povedzme, že diváci by mali zakázané vyjadrovať vedeniu televízie svoje hodnotové preferencie. Spotrebitelia by nemohli žiadať zmenu správania sa výrobcov a nemohli by sa podľa svojich hodnôt rozhodovať.

Bol by to svet, kde by televízia JOJ mohla ignorovať pobúrenie divákov nad nevhodným správaním Maroša Kramára, kde by majiteľ CrossFit mohol napísať čokoľvek bez toho, aby sa bál o pokles príjmov, kde by HBO mohlo zaraďovať do ponuky filmy v rozpore s preferenciami svojich divákov. Takýto svet by však nebol slobodnejší.

To, čomu dnes niektorí hovoria cenzúra, je v skutočnosti občianska angažovanosť, ktorá na seba berie rôzne formy. Prostredníctvom nej sa manifestuje sloboda občana, ktorý vyjadruje nesúhlas, sloboda konzumenta, ktorý si vyberá, čo bude peniazmi podporovať, sloboda tvorcov a zodpovedných, ktorí si tiež sami môžu zvoliť, ako budú reagovať.