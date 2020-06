Kedy už konečne povieme, čo je Sme rodina zač? (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Donald Trump vyriešil výskyt korony v USA tým, že ak sa bude menej testovať, bude aj menej pozitívnych prípadov.

Šéf hmotných rezerv Kičura si sám vytváral hmotné rezervy, konkrétne vo forme zlatých tehličiek.

Strana Za ľudí oslávila prvé narodeniny.

Ministerku kultúry navštívili predstavitelia Matice slovenskej, a tá potom povedala, že by mohli začať žiť v 21. storočí. Ak by však Matica v 21. storočí žila, zistila by, že je úplne zbytočná.

Lenže uvidí sa: Maticu slovenskú si totiž adoptoval Boris Kollár, ktorý si okrem toho adoptoval aj Muránsku planinu. A Muránska planina horko zaplakala: Kollár totiž povedal, že ju treba zničiť, aby pár stoviek ľudí malo čo robiť.

“ Boris Kollár pripomína Andreja Danka v najlepších časoch: kam ho pustíte, tam sa usalaší. A Igor Matovič ho púšťa všade. „

Okrem toho sa na slobodu konečne dostal aj hlavný hygienik, ktorý bol doteraz rukojemníkom predsedu vlády. Obchody sa totiž po dlhom čase v nedeľu otvorili, hoci premiérovi sa to opäť podarilo zaonačiť tak, že na vine je SaS, ktorá by mohla chcieť rozbiť koalíciu.

No a keďže s ekonomikou to začínalo vyzerať naozaj zle, nastal čas na to, aby v parlamente pristáli hneď štyri návrhy na sprísnenie interrupcií. Dobre bude.

Dvíhanie vlajky sociálnej demokracie

A ďalej. Pred kamery sa postavil kariérny smerák a chvíľu nie celkom z vlastnej vôle premiér Peter Pellegrini. Predstavil nové kádre, lenže nové kádre boli Peter Žiga, Richard Raši, Erik Tomáš a kolektív, takže bolo absolútne jasné, že ide o zásadnú zmenu.

Erik Tomáš rozprával o dvíhaní pomyselnej vlajky sociálnej demokracie zo zeme, a Pellegrini zasa rozprával niečo o zelenej lúke a financovaní z poslaneckých platov. A bolo to pekné, ale úplné hlúposti by hneď takto skraja trieskať nemuseli. Veď sme ešte úplne nezabudli, s kým máme do činenia.

No a čakalo sa na reakciu Roberta Fica, a tá aj po niekoľkých hodinách prišla, hoci vo forme statusu; hovorený prejav má totiž isté úskalia.

Potom sa Fico asi o dva dni dal do formy a mal plačovku, rozprával veľa a väčšinou nezmysly, napríklad niečo o mladej generácii, hoci pred dvoma rokmi ako o mladej generácii rozprával práve o Pellegrinim, no a vidíte, ako to dopadlo.

Zaujímavý prípad Petry Krištúfkovej