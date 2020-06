Máme chrániť Babišove a Orbánove miliardy?

Stojíme pred rozhodnutím, či treba brániť zvyšok V4.

21. jún 2020 o 15:17 Peter Schutz

Piatkový videosummit eurolídrov prelomom skutočne nebol. Von der Leyenovej 750-miliardový plán obnovy je od konsenzu presne taký vzdialený, ako bol v deň vyhlásenia projektu.

Takže kým ústredný naratív, ktorý na Slovensku razí najmä Tomáš Valášek, vyzýva Slovákov na brainstorming, ako čo najracionálnejšie minúť osem miliárd, nad Európou sa ďalej prevaľujú mračná scenára nedohody. S nimi levituje v neistote nielen "našich" osem miliárd, ale celý sedemročný rozpočet EÚ.

“ Vo veci právneho štátu je kompromis fakticky nepredstaviteľný. „

Že telekonferencia nie je najvhodnejší formát na dohodu, vieme aj bez predsedu Rady Michela.

Načo to však potom pchali do agendy? Osobný kontakt premiérov o mesiac, o čo Belgičan oprel svoj optimizmus, by musel robiť divy.

Popri "štvorke šetrných" – Rakúsko, Holandsko, Dánsko, Švédsko – stojí na kóte odporu naďalej aj Babiš, ktorý sa stále nevie zmieriť s nezamestnanosťou ako kritériom delenia peňazí, z čoho Komisia nedokáže ustúpiť tak, aby Taliani a Španieli súčasne zostali najväčšími poberateľmi "next generation".