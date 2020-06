Čelíme ultimátu, a preto uvažujme a konajme.

22. jún 2020 o 11:01 Mikuláš Huba

Autor je vedecký pracovník SAV a zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu

Čoraz častejšie sa v médiách i na sociálnych sieťach diskutuje o tom, čo nás čaká v súvislosti s klimatickou krízou a aká bude (či mala by byť) účinná reakcia na ňu. Mali by sme v tejto diskusii pokračovať, a preto mi dovoľte do nej skromne prispieť.

Jedna z diskutovaných otázok znie: prečo sme pri korone vedcom uverili a pri klíme nie? Odpovede sú rôzne, ale prevažuje niekoľko názorov.

Asi najčastejší je ten, že korona bola hrozba bezprostredná a dôsledky klimatickej zmeny vraj nie. Ľudia nám v Európe vplyvom korony umierali takpovediac pred očami, ale vplyvom meniacej sa klímy sa to (zdá sa) dosiaľ nedeje.

Iné, menej časté zdôvodnenie je to, že kým s epidémiami a pandémiami má ľudstvo historickú skúsenosť, s tým, čo nám „ponúka“ klimatická kríza, dosiaľ podobnú skúsenosť nemáme.

A ďalší z častých argumentov hovorí, že kým pri korone boli vedci konkrétni, pri klíme sú vraj nekonkrétni, a tak vlastne nevieme, čo robiť.

Napokon zmienim ešte jeden argument: „v slobodnej spoločnosti predsa nemôžeme ľuďom hovoriť, čo majú a čo nemajú robiť“.

Čo naisto vieme o klimatickej zmene