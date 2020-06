Skončite s výhovorkami, začnite s reformami

Miera obáv o ekonomiku dokonca predčila kritický pohľad na korupciu.

22. jún 2020 o 13:55 Eduard Žitňanský

Byrokratické postupy a zastarané procesy spomalili veľkú časť podpory, ktorú vláda vyčlenila na pomoc ekonomike. Z nachystanej miliardy eur sa podarilo ´minúť´ sotva štvrtinu.

Orientácia v podmienkach pomoci odradila mnohých, ktorí by ju potrebovali. Opatrnosť je namieste, ale čo je veľa, to je veľa.

Štát sa ani na chvíľu nevzdal svojej posadnutosti podozrievať súkromný sektor z nekalých praktík.

Možno sa tak ministri snažili o rozpočtovú zodpovednosť, jednoducho nechceli zadlžiť krajinu viac, ako je nevyhnutné. Rýchlejší návrat do normálu (aj pomocou podpory zamestnanosti) by však znamenal vyššie príjmy rozpočtov, ako to bude bez pomoci.

Situácia je zložitá: nová vláda, bezprecedentný prepad ekonomiky a veľká diera v rozpočte. S plynutím času sú však tieto argumenty na obranu pomalšieho reakčného času čoraz menej použiteľné.