Koľko bude stáť dôstojnosť?

Niekedy stačí málo, aby sa pacient cítil aj pri vyšetrení ako človek.

24. jún 2020 o 12:03 Elena Eleková

Autorka je lekárka a spisovateľka

Tento týždeň sa facebookom mojich priateľov prehnalo pobúrenie nad blogom na stránke konzervatívneho denníka s názvom: Ženy by mali chodiť na verejnosti zahalené.

Text už stiahli, ale v reakciách naň sa z neho zachovali najperlivejšie citáty. Unikátny celok mi unikol, lebo som akurát sledovala diskusiu zdravotníkov k blogu Kristíny Šlesárovej, kde menovite označila lekára, o ktorom v médiách pred troma rokmi vypovedala, že jej pri vyšetrení kázal neprimerane sa vyzliecť; okrem iného.

Debata ma príjemne prekvapila; najmä ak to porovnám s ohlasmi na ten istý prípad spred troch rokov. Možno aj preto, že sa teraz ozývali viac ženy, väčšina aj s nejakou tou vlastnou skúsenosťou, nikto tému nespochybňoval štýlom, či je práve toto problém, ktorý hodno rozmazávať, keď zdravotníctvo má toľké iné (rozumej, teraz i v budúcnosti zásadnejšie) problémy.

Alebo že je to len ďalší mediálny pohon na lekárov. A že dodržať rešpekt k intimite všeobecne je náročné finančne, časovo, logisticky atď. Že všetci to tak robia a vždy sa to tak robilo, to len teraz sme precitlivení.