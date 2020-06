Kollár ukázal, že snaha bola márna

Odstúpenie nepredpokladali ani optimisti.

26. jún 2020 o 20:17 Jakub Filo

Nebola márna. Tak ešte vo štvrtok večer teasoval na svojom facebooku premiér Igor Matovič výsledok debaty s Borisom Kollárom o plagiáte jeho magisterskej práce.

Ani najväčší optimisti si však nedovolili predpokladať, že sa Kollár pre plagiát vzdá funkcie parlamentu.

Súvisiaci článok Kollárovi sa v kauze diplomovky minuli spojenci Čítajte

Rovnako ako na to pred dvoma rokmi sám vyzýval svojho predchodcu Andreja Danka.

Je tragickým dedičstvom dvanástich rokov vlád Smeru, že po zmene hladná verejnosť by sa azda uspokojila len s tým, keby sa Boris Kollár v piatok pokorne ospravedlnil, povedal by, že spravil chybu, a odkázal, že nebude používať podvodom nadobudnutý magisterský titul. Lenže on nezvládol ani to.

Urazený obvinil ľudí a médiá, ktorí na jeho plagiovane upozornili, zodpovedné je vraj ministerstvo školstva a na záver odkázal, že on titul v politike nepotrebuje, lebo aj tak ho poznajú všetci ako Borisa. A tak titul nebude do konca volebného obdobia používať.

Ukázal, že je úplne rovnaký ako jeho predchodca Danko. A všetkým, ktorí sa skutočne snažili vo februárových voľbách o zmenu, odkázal, že tá snaha vlastne, márna bola.